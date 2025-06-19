Finalde Türkiye yok; finali yazacak Türkiye var

Orta Doğu’nun haritası yeniden çiziliyor, ama bu defa masabaşında değil, meydanda…

Ve biri çıkıp diyor ki:

Kimin sözü bu? İsrail’in Kanal 13 televizyonunda İsrailli gazeteci Eyal Berkovitch’in sarf ettiği bir laf. Ağzından kaçırmadı; bilinçli söyledi. Gazze’den Tahran’a, Suriye’den Lübnan’a kadar her taşı oynattılar.“Finalde Türkiye” dediklerinde kastettikleri şey, sıranın bize geldiğidir.

Ama biz sıraya girenlerden değiliz.

Bu bir medya manevrası değil sadece. Bu bir cephe açma hazırlığıdır. Algıyla zihin işgali yapıyorlar. Psikolojik harbin 21. yüzyıl versiyonu…

Amaç belli:

Tam burada Sayın Devlet Bahçeli’nin önceki gün yaptığı uyarıyı hatırlatmak elzem oluyor:

Bu cümle bir siyasi söylem değil, jeopolitik bir uyarıdır.

Neden Türkiye?

Çünkü Türkiye sadece bir ülke değil. Bir akıl, bir kavga, bir rota…

Kudüs’te dik duruyoruz, Akdeniz’de geri adım atmıyoruz. SİHA’larımız gökte, diplomasimiz masada, ordumuz sınırlarda.

istikrarsızlığı kalıcı hâle getirerek hükmetmeye çalışıyor. Çünkü bu düzenin sürdürülebilirliği için barış değil, sürekli bir tehdit hâli gerekiyor.

Ama Türkiye, tam da bu denklemde farklılaşıyor:sadece kendi güvenliğini değil, bölgenin de istikrarını savunuyor.

İşte bu yüzden, bu düzene sadece bir tehdit değil;

Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar’la görüşmesinde sarf ettiği söz bu denklemde kilit gibidir:Bu sadece bir Gazze vurgusu değil; Suriye’de kurulacak yeni tuzağa da işarettir.

Ama Türkiye ne sahada ne masada yalnız değildir.

Biz savaşı sadece topla değil, irfanla da kazanırız. Yüz yıl önce nasıl Galiçya’da, Trablus’ta, Sina’da savaştıysak; bugün aynı kararlılıkla Doğu Akdeniz’de haklarımızı, Gazze’de insanlığı, Şam’da geleceğimizi koruyoruz.

Bugün Türkiye; Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın omuz omuza vererek kurduğuile sadece terörü değil,

Bu ittifakın adı

Bu duruşun adı

ABD’nin İsrail’e verdiği açık çek, sadece Gazze’yi değil, Anadolu’yu da tehdit etmektedir.

Bu yüzden Türkiye, artık tek kutuplu değil; Asya, Afrika ve İslam coğrafyasıyla çok kutuplu bir ittifaka yönelmek zorundadır.

Çünkü bu çağda milletler ikiye ayrılır:

Ve içeride yapılacak en büyük hamle:

Partiler millet iradesinin kurumlarıdır; kalıcı olanlar ise bu iradeyi birleştiren fikirlerdir. Ayrışmayı körükleyen her ses, dışarıdaki düşmanın içerideki yankısıdır.

Ve şimdi herkesin sorması gereken tek soru kaldı: Gerçekten finalde Türkiye mi var?

Cevap açık:

Biz son perdenin seyircisi değiliz. Bu millet, sahnelenen oyunu da, yazılan senaryoyu da bozacak irfanın ve iradenin sahibidir. Çünkü