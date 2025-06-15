Katil Netanyahu durdurulmalı, İsrail’in önü güç kullanılarak kesilmelidir

Orta Doğu 13 Haziran gecesi yeni bir eşikten geçti. İsrail’in “Yükselen Aslan” adıyla başlattığı çok katmanlı saldırılar, İran’ın Natanz, İsfahan ve Tahran’daki nükleer altyapısını hedef aldı. Bu operasyon, yalnızca vekâlet savaşlarını değil, doğrudan iki devlet arasında açık çatışmayı tetikledi. İran ise “Sadık Vaat-3” koduyla 150’den fazla balistik füze ve yüzlerce İHA’yı devreye sokarak misillemede bulundu. Artık bölgede kontrolsüz bir tırmanış süreci başladı.

Dikkat çeken bir başka nokta ise İran’ın batısında,bazı radar ve askerî noktaların da hedef alınmasıydı. Bu şehir;için yalnızca bir coğrafya değil,Tıpkı Kerkük gibi…, sadece jeopolitik değil,dokunur.

Ancak bugün sahnelenen çatışma, yalnızca toprakların veya tesislerin değil; tarihsel meşruiyetin, siyasal mirasın ve medeniyet aklının çatışmasıdır. Katil Netanyahu’nunsözü, bir devleti değil; bu coğrafyada. Oysa, yalnızca bir imparatorluk değil;. Kudüs’ten Bağdat’a, Saraybosna’dan Halep’e kadar Osmanlı, zorbalıkla değil; adaletle hükmetti.Ve o kudret, hâlâ dengeleri tayin edecek kadar diri. İsrail’in yıkmak istediği şey, yalnızca bir geçmiş değil; birlikte yaşama fikrinin, hukuk üzerinden inşa edilmiş geleceğidir. Çünkü Osmanlı’nın geri dönmesine gerek yok; onun bıraktığı mirasa hâlâ herkes muhtaç.

Bu noktada önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklaması tarihî bir uyarı niteliğindedir:

Bu açıklama, sadece bir siyasi refleks değil; bir vicdan beyanıdır. Çünkü diplomatik nötrlüğün anlamını yitirdiği bir çağdayız. Katil Netanyahu’nun askerî hırsı, sadece İran’ın değil; Doğu Akdeniz’den Hürmüz Boğazı’na kadar tüm dengelerin altını oymaktadır.

Bugün hava sahaları kapatılıyor, diplomasi masaları dağılıyor, petrol %7 artışla 70 doları zorluyorsa, bunun sebebi yalnızca çatışma değil; stratejik aklın çöküşüdür. ABD’nin katil İsrail’e sınırsız destek vermesi ve İran’a açık tehditlerde bulunması, barış değil savaş üretmektedir.

Türkiye, katil İsrail’in bölgedeki saldırganlığına karşı açık ve net bir tavır alırken, sadece vicdani bir duruş sergilemekle kalmayıp, Orta Doğu’daki karmaşık güç dengeleri içinde stratejik bir aktör olarak diplomatik sorumluluğunu da üstlenmelidir; ABD’nin İsrail’e verdiği sınırsız destek ve bölgedeki vekâlet savaşlarının derinleştiği bu ortamda,İstanbul merkezli çok taraflı diplomasi girişimleriyle bölgesel aktörleri ortak paydada buluşturmak, tarihî ve kültürel bağları stratejik araçlara dönüştürmek, böylece kaosu önleyip kalıcı barışa zemin hazırlamak

Bu coğrafyada gerçek barış; savaş uçaklarının sessizleştiği an değil, zulme sessiz kalanların değil, vicdanıyla, aklıyla ve stratejik derinliğiyle hareket edenlerin tarih sahnesine çıktığı gündür. Katil Netanyahu’nun karanlık planları, sadece bir bölgenin değil, insanlığın ortak vicdanının da sınandığı bir dönemin kapısını aralıyor.. Barış, zayıfların sığındığı bir sessizlikle değil; aklın ve cesaretin sahaya sürdüğü stratejik bir iradedir. Sadece güçlü ve kararlı duruşlarla tesis edilebilir; aksi takdirde boş bir hayalden ibaret kalır...