Bayram hediyesi bekliyoruz...

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynayacağı rövanş maçına 25 saat var, ben bu satırları yazarken…

İlk karşılaşmayı kendi evimizde 1-0 kazanmıştık. Hem de “epeyce” üstün oynayarak.

“Bir gol daha atsak”, bu geceki maça “çok daha rahat” çıkacaktık; olmadı…

Bu gece ne yapabiliriz; “Ben turu geçebileceğimize inanıyorum”; ama “asıl inanması gerekenler” sahaya çıkacak olan hocamızla, futbolcularımız!..

“İnanmaları”, İngiltere’den gelen habere bakılırsa, “sıkıntıda olan” rakibimizi eleyecek bir sonuç almamızı sağlayacak.

“Uyanmamız gerekiyor” başlıklı haber: “Lig 16’ncısı durumunda olan Tottenham’la yapılan ve 1-1 biten maçın 19. dakikasında takımının tek golünü atan Dominik Szoboszlai, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, ‘Uyanmamız gerekiyor çünkü böyle devam edersek UEFA Konferans Ligi’yle yetinmemiz gerekecek’ derken, durumları hakkında ipuçları verdi.

‘Richarlison’un beraberlik golüne engel olamayan’ son şampiyon Liverpool’un, 25 yaşındaki Macar yıldızı, ‘Bunun neden olduğunu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yine son dakikada bir gol, bu sezon kaç defa olduğunu bilmiyorum’ sözleriyle de durumlarını açık açık ifade etti.

Hoca’mız Okan Buruk ise oyuncularına “geri çekilmemeleri ve son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmama talimatını verdi.

Buruk’un talimatı şöyle özetlenebilir:

*Onları daha önce yendik, yine başarabiliriz.

*Maç boyunca cesur oyun, yüksek disiplin ve konsantrasyon.

*Duran toplarda zaafları var, iyi değerlendirelim.

*Son bölümlerde futbollarında düşüş oluyor, başta gol bulursak turu atlarız.

Hoca’mız haklı, “Onları kaç defa yendik”; neden “gene” yenmeyelim?..

Üstelik bize “beraberlik” yetiyor; onlar üstümüze gelecek ve “geride bırakacakları boşluklardan yararlanarak, “gol, hatta goller” atabiliriz.

Juventus maçlarında atmadık mı; Osimhen’imiz, İcardi’miz, Barış Alper’imiz, Yunus’umuz, Torreira’mız, Sara’mız yok mu?..

Başarılar Okan Hoca’m ve de talebeleri; bayram öncesi bayram yapalım!..

Öcal Uluç'un önceki yazıları...