Şanslı olan kazanır!

Futbolumuzda 2026 yılının ilk kupası bu gece sahibini bulacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak “Turkcell Süper Kupa” final maçını kazanan kupayı müzesine götürecek. Kupada bugüne kadar Galatasaray 28 defa katılıp 17 defa şampiyon,

Fenerbahçe 20 defa katılıp 9 defa şampiyon oldu. İki büyük rakibin 10’ar defa da ikinciliği var.

Bu gece için “son haftalarda futbolunu yükselten Fenerbahçe hazır.

Son haftalarda “futbolu durağanlaşan” Galatasaray, “maça favori çıkma şansını” kaybetti.

Yani maç ortada; daha iyi oynayan, “gol şanslarını daha iyi kullanan” ve de “kalesini korumada hata yapmayan” taraf, sokaklara, caddelere, meydanlara dökeceği milyonlarca taraftarını mutlu edecek, onlara yılın “ilk bayramını” yaşatacak.

“Denge var, iyi oynayan kazansın. Belki de penaltılara kalacak maç, şanslı olan kupayı alır” diyorum.

Abartmamak da bir görüş değil mi?

Gazetemizde okudum, “Tekin Karaca” adlı bir okuyucumuz diyor ki; “Hiçbir televizyonda bir haber yapılmıyor ne A Spor’da ne TRT Spor’da ne A Haber’de ne TRT Haber’de, sadece altyazı geçiyorlar. Eğer Galatasaray’ın başına gelmiş olsaydı bunlar (Not: herhâlde sakatlar, cezalılar, vs.), hepsi şimdi sayfa sayfa bu haberleri yayınlıyordu.”

“Görüşü” gönlü Galatasaray’da olan” bir T.C. vatandaşı olarak “abartılı” buluyorum, gazeteci olarak ise “kabul etmem” mümkün değil.

Evet, spor medyamızın “gönül fazlalığı Fenerbahçe’den yanadır” ama “bu defa” abartmıyorlar; sakın “sonra mahcup olmamak için abartamıyorlar” olmasın?..

Borsadaki yarış...

Trendyol Süper Lig’de 15. haftanın ardından dört büyüklerin (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor) şampiyonluk borsa oranları güncellenmiş. Tablo şöyle:

Beşiktaş: 90.00

Trabzonspor: 6.00

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 1.60

Bu tabloya göre, “Süper Lig’in ikinci yarısı, iki takımın yarışı” olarak geçecek…

Beşiktaşlılar için “çok üzücü”, Trabzonsporlular için de “üzücü” bir tablo!

“Beşiktaşlı” okurlarımın mesajlarının özetini yazmak zorundayım; “Galatasaray’da işler iyi gidiyor, Beşiktaş’ın durumu ortada… Bizlerin “Beşiktaş’ta olan bitenlerin gerçek yüzünü öğrenme” hakkımız yok mu?..

Şaka!..

Ciddi de çok yazdım, biraz da “şaka” diye yazayım; “Ey Galatasaray Başkan ve yöneticileri, Galatasaray’ı bir futbol kulübü hâline dönüştürdünüz, hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Kulübün web sitesine girip bakmıyor musunuz; futbolun dışındaki branşlarda (basketbol / voleybol / yüzme / su topu / kürek / yelken / atletizm / judo / binicilik / tenis / satranç / briç) ne var, ne yok?..

Ben söyleyeyim; “var” yok, “yok” çok!..

