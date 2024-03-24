Şartlar TL lehine…

Merkez bankalarının faiz kararlarının damga vurduğu bir hafta geride kalırken; TCMB’nin 500 baz puanlık faiz artışı ve politika alanına da +3 puanlık yukarı marj tanımlaması; her hafta verdiğimiz “10 bin TL geçen hafta ne oldu?” tablomuzda da kendini gösterdi.

Dolar, haftalık bazda bakıldığında, son olarak 25 Ağustos Cuma günü ile tamamlanan haftada değer kaybetmiş. Ondan sonraki 29 haftalık süreçte ‘sınırlı’ trend ile ‘artı’ kapanışlar olmuş. Ve geride bıraktığımız hafta… 15 Mart Cuma kapanışını 32,16 TL’den yapan dolar, geçen hafta 32,50’yi test ediyor. Bu süreçte Kapalıçarşı’da satış fiyatı 33,00 TL’nin üzerinde gerçekleşiyor. TCMB’nin kararıyla birlikte yön tersine dönüyor ve 22 Mart Cuma günü 32,02’den tamamlanıyor. Böylece 7 ay sonra bir ilk gözlemleniyor ve dolarda haftalık bazda yüzde 0,45’lik kayıp yaşanıyor.

Bu arada 7 ayda dolardaki artış yaklaşık olarak yüzde 20... Döviz bu süreçte; BİST100 endeksine dâhil hisselerin çoğunun, gram altının ve TL mevduat getirisinin gerisinde kalmış. TÜFE’ye karşı da bir koruma sağlamamış gözüküyor.

Yazı girişinde merkez bankaları demiştim… Geçen haftaki toplantıda ABD Merkez Bankasının da bu yıl için üç faiz indirimini teyit ettiğini hatırlatalım. Böylece ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geçen hafta; %4,36’dan %4,20’ye kadar gerileme gerçekleşiyor. İkinci çeyrekte ABD’de açıklanacak özellikle TÜFE, tarım dışı istihdam ve maaş artış oranları gibi verilerde “enflasyonist baskıya işaret edebilecek” sonuçlar gelmemesi hâlinde, haziran ayında ilk faiz indiriminin yapıldığı görülebilir; fiyatlamalar bu yönde… Keza Avrupa Merkez Bankası tarafında da benzer takvimle faiz indirimleri beklenti dâhiline girmiş durumda…

Rakamlara boğmadan kısaca hatırlarsak; son haftalarda yerlilerin döviz mevduatında artış, rezervlerde gerileme, hisse senedi ve tahvil piyasasında bir miktar yabancı çıkışı var. Bir yandan KKM hesapları da artık kapanıyor. TCMB, haftalardır aldığı tedbirlerle bu tabloya karşılık veriyor.

Ve yakın gelecekteki pozitif beklentilere değinecek olursak; 2024 turizm geliri 60 milyar dolar olarak öngörülüyor ve bu paranın yoğun olarak akacağı ‘kırmızı dönem’ yaklaşıyor. Özellikle gıda enflasyonunu dizginleyecek ‘bolluk mevsimi’ geliyor. Ve hazirandan itibaren, geçen yıl aynı ayda gerçekleşen yüksek sıçrayış dalgası, geriye dönük enflasyon hesaplamalarından arınıyor. Son bir yıllık TÜFE hem daha düşük hem daha gerçekçi gözükmeye başlayacak.

Şimdi… İçeride, yıllık bazda yüzde 50-55 aralığında değişen TL mevduat getirisi… Dışarıda, gevşek para politikasına geçiş hazırlığında bulunan rezerv para birimleri… Teknik ve teorik anlamda şartlar TL’nin lehine gibi görünüyor. Geriye psikoloji kalıyor. O da seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve özellikle ikinci çeyrekte ‘aylık bazda’ enflasyonist baskıların hafiflediğinin görülmesi ile rayına girebilecek. Fitch’in ardından diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artışı beklentileri gerçekleşirse, yolun sonu aydınlık. Biz de toplum olarak sürekli fahiş fiyat uygulamak, spekülasyon ve yüksek getiri peşinde koşmak gibi davranışlardan kurtulmalıyız. Böylece enflasyonla mücadeleye topyekûn katkı sağlar ve hep birlikte kurtuluruz.

10.000 TL GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Borsaya bir paragraf açarsak… Şu anda uygulanan reçetenin bazı yan etkilerini borsa tarafında gözlemliyoruz. Kabaca aşağıda 8.550, yukarıda 9.450 bandında ‘gelgit piyasası’ şeklinde bu süreç, kısa vadede devam edecek gibi görünüyor. Böyle dönemler; beklentili ve sağlam hisselerde orta ve uzun vadeli “biriktirme” dönemi olabilir.

BORSA (BİST100) ..................10.320 TL

MEVDUAT (TL) ........................ 10.101 TL

ALTIN (Gram) ......................... 10.027 TL

DOLAR.......................................9.955 TL

Not: 15.03.2024 / 22.03.2024



EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER (BİST100)



HİSSE ..............SON.............. DEĞİŞİM

YKBNK ..............26,64 ..............%20,87

ENERY ...............173,10 ..............%16,80

AKBNK .............. 45,82 ...............%15,36

GARAN ............. 68,80 ...............%12,97

TCELL .................69,65 .................%9,51

DOAS ............... 326,75 .................%9,10

KCHOL .............194,80 .................%9,01

SASA ................. 40,94 .................%7,96

THYAO ..............291,25 ................. %7,77

ISCTR .................. 11,02 .................%7,62

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER (BİST100)

HİSSE ..............SON.............. DEĞİŞİM

AKFYE ...............24,44 ..............%-23,10

KORDS ...............91,80 ..............%-15,24

EUREN ............... 16,05 ..............%-13,29

KARSN................10,25 ...............%-11,87

GWIND .............. 23,34 ..............%-10,92

IZENR ..................27,14 ..............%-10,61

PENTA ................18,37 ...............%-9,86

MGROS ............437,00 ............... %-9,52

KCAER .............. 49,86 ............... %-9,35

IPEKE ..................37,56 ...............%-8,79

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

TCMB, politika faz oranını 5 puan

artırarak %50’ye yükseltti.

FED, faz %5,50’de tuttu. İndirim

için haziran beklentisi arttı.

TCMB Konut Fiyat Endeks, ocakta,

yıllık bazda %68 yükseldi.

Reel Kesim Güven Endeks martta

2,9 puan arttı; 104,4 oldu.

Kapasite Kullanım Oranı martta 0,2

puan azaldı; 76,2 oldu.

PİYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

25 MART PAZARTESİ

ABD/Yeni Konut Satışı (Şubat)

26 MART SALI

ABD/Tüketici Güven (Mart)

27 MART ÇARŞAMBA

ABD/Petrol Stokları (Haftalık)

28 MART PERŞEMBE

Türkiye/Güven Endeks (Mart)

ABD/2023 GSYİH (Yıllık)

29 MART CUMA

Türkiye/Dış Ticaret Veriler

ABD/Çekirdek PCE (Şubat)



