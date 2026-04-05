Lig yeniden başlıyor!

İki taraf için de bir kırılma maçıydı!

G.Saray’ın kaybetmesi, Trabzonspor’un kazanması...

Psikolojik üstünlük, dengeler; artık her şey sıfırdan başlıyor! Yarışa yeni katılanlar var.

G.Saray tempo ve ritim tutturmakta çok zorlandı.

Trabzonspor, baştan, sona hak eden taraftı.

Bu sezon en iyi motve olduğu maçı çıkardı.

İcardi G.Saray’ı eksik oynattı!

Maça iyi başlayan, oyunu kontrolü altında tutan taraf; tartışmasız Trabzonspor’du.

Doğru olanları yaptılar. Buldukları gol, ofsayt çıkan pozisyonları, Uğurcan’da kalan toplar vardı.

G.Saray’ın ofansif kadrosu hücum yollarında varlık gösteremedi.

Jakobs, Sanchez, Torreira ve Lang beklenenin çok altında kaldılar.

Kullanılan kornerler, Barış Alper ve Yunus’un getirdikleri toplar tehdit ya da tehlike üretemedi.

G.Saray golü, erken buldu. Pozisyonun İlkay’la başlaması şanstı. Maçı çevirecekler miydi?

Ne var ki; İcard’nin sahada 90 dakika kalması; kaybetmek için yeterli bir sebepti.

Fatih Tekke’nin tercihler ve aldığı tedbirler tam isabetti.

Atsan da bela atmasan da...

Barış Alper’in ayağının Pina’ya teması tartışmaya açık bir pozisyondu.

Sarı çıkmıştı. VAR’dak Erkan Engin, Cihan Aydın’a “sarı olmaz” dedi, monitöre çağırdı.

Atsa da atmasa da sıkıntı!

Burkulma var ama bariz değil. Makas var, ayakta deformasyon var.

Cihan Aydın’ın buradan hasarsız sıyrılma şansı yoktu!

Hele de üzerindeki G.Saray damgası varken...

VAR çağırmasa tartışma bu kadar olmazdı.

Maçın adamı: Onuachu

