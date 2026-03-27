Türk hakemleri Avrupa’da yerinde saymaya devam ediyor!

Geçmişte Türk hakemleri Avrupa’da ciddi mesai yaparlardı!

O beğenmedikleriniz, burun kıvırdıklarınız, UEFA Avrupa Ligi’nden geri gelmezlerdi. İçlerinde rekor sayıda maç yönetmiş olanlar oldu.

Şu anda bırakın “elit kategoriyi”, 1. kategoriyi zorlayan bir tane hakemimiz yok!

HALİL UMUT MELER: Son 2024 Avrupa Şampiyonası’nda vardı, 2026 Dünya Kupası’nda yok.

ATİLLA KARAOĞLAN: Bu hafta U21 Kazakistan-Slovenya maçında. 2023’te FIFA listesine girmişti. Listede 4. yılı henüz alabildiği bir mesafe yok.

MEHMET TÜRKMEN: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde.

OĞUZHAN ÇAKIR: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde.

KADİR SAĞLAM: Üçüncü yılı, henüz bir aşama kaydetmiş değil. Belki listenin en zayıf halkası.

CİHAN AYDIN: İlk yılı. Henüz çok yeni.

OZAN ERGÜN: İlk yılı. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, B Ligi’nde.

UEFA, yoğurdu üflemiş!

UEFA Hakem Kurulu, son yaşanan sakatlıktan bir ders çıkarmış, hemen tedbirini almış.

Bizimkiler gibi hatada ısrar ya da üstünde tepinmek yok!

Liverpool-G.Saray maçında Polonyalı ünlü hakem Marciniak sakatlanmış ve bu seviyelerin hakemi olmayan 4. hakem karşılaşmayı yönetmişti.

Bu hafta Dünya Kupası play-off maçları oynandı, oynanacak olanlar var.

UEFA hep sağlam 4. hakemleri tercih etmiş.

Mesela Dünya Kupası Play-Off Çekya-İrlanda maçında hakem İsveçli Glenn Nyberg. 4. hakemi Halil Umut Meler.

Diğer play-off maçlarında da 4. hakemler, üst seviye isimler.

Anlaşılan o ki; Son 16 Turu, böyle baraj maçları daha çok özen isteyen maçlar.

Statlarda küfür azaldı mı?

Ligin 19. haftasından bu yana takımlar sahaya “Futbola aşığız, küfüre karşıyız” pankartıyla çıkıyor. Mutlaka iyi niyetle düşünülmüş bir çaba.

Öğrendiğimiz kadarıyla da 34. haftaya kadar da bu pankartlarla çıkılacakmış.

Bu son sekiz haftada küfürde bir azalma oldu mu?

Elle tutulur, gözle görülür bir eksilme eğilimi hissedildi mi?

TFF’nin elinde temsilci raporları var. Kamuoyuyla bu paylaşılabilir.

Bu tip pankartlar her hafta açılınca; etki gücü azalıyor. Belki de açılan bu pankartlar insanlara o an hiç akıllarında olmayan küfürü hatırlatıyor!

Bu konuda; psikologların, sosyologların görüşleri alınabilirdi.

Şu soruların henüz cevabı yok!

1) Bahis hesabı olup da TFF sistemi içinde kalanlar var mı?

2) Bahis hesabı başkaları tarafından kendi adına açılmış olup da sistem dışında kalanlar var mı?

3) 20-30, 50-100 TL’lik bonusla bahis damgası yiyip, ömür boyu men edilenler için bir çıkış yolu olacak mı?

4) Canı yanmayan kurular, canı yanan yaşlar var mı?

Planlama, program, hazırlık hiç yok!

Bu hafta fikstür ve kupa maçlarının tarihleri çok tartışma konusu oldu!

Ligimiz iki hafta sonunu boş geçiyor. (21-22 Mart, 28-29 Mart)

Avrupa’da ligler devam etti, millî takım 6 oyuncuyla idman yaptı!

Beşiktaş Park’ta UEFA finali var, biz o tarihlere kupa maçı koyduk.

UEFA’nın en hassas olduğu konu! Şampiyonlar Ligi oynanan hafta içinde biz Süper Ligi oynattık. Galiba artık bizi fazla ciddiye almıyorlar.

Bütün bunlara; cevap verebilen ne bir millî takım teknik direktörü, ne bir TFF yöneticisi gördük!

İki derbi oynanacak olan 28. haftanın programı yeni açıklandı, 29. haftanın programı henüz ortada yok!

Şu yukarıdaki örnekler bile futbolumuzun ne kadar plansız, programsız, günlük yönetildiğini göstermeye yeterli.

