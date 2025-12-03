Kabir ziyaret ederken, kabir üzerinde oturmak, uyumak mekruhtur.

Sual: Kabir ziyaretine gidildiğinde, bazen yerin dar olması sebebiyle önceden defnedilmiş bir kabir üzerine oturup orada okuyup dua edilebilir mi?

Cevap: Kabir ziyaret ederken, kabir üzerinde oturmak, uyumak mekruhtur. Mezarlıktaki yolu, kabirler üzerinde, sonradan yapılmış zan eden kimse, bu yoldan geçmez. Bir kabre Kur’ân-ı kerim okumak için, yanındaki eski kabirlerin üstüne basmak ve oturmak icab ederse, mekruh olmaz. Yeni kabir üzerine, yine oturulmaz.

Sual: Namaz kılmak için ayakta duramayan, dizlerinde rahatsızlık olan bir kimse namazlarını nasıl kılmalıdır?

Cevap: Bir uzvundaki dertten, yaradan veya bir sıkıntıdan dolayı namazda uygun oturamayan kimse, istediği gibi oturur. Oturabilmek için, ayaklarını kıbleye karşı uzatabilir. Bir yerini yastığa veya başka bir şeye dayar, yahut, bunu bir kimse tutarak düşmesine mâni olur. Yüksek bir şeyin üstüne oturup ima ile kılması caiz değildir.

Bu sebeple, bu kimsenin sandalyede oturarak kıldığı namazı kabul olmaz. Çünkü, sandalyede oturmak için zaruret yoktur. Sandalyede oturabilen kimse, yerde de oturabilir ve yerde oturup kılması lazımdır. Namazdan sonra, yerden ayağa kalkamayan, sandalyeden ise kolay kalkan hastayı yerden bir kimse kaldırır. Yahut, kıbleye karşı uzatılmış sedir üzerinde, ayaklarını sarkıtmadan oturarak kılar. Namazdan sonra, ayaklarını sedirin bir yanına sarkıtıp, sandalyadan kalkar gibi kalkar.

Bir şeye dayanarak veya bir kimsenin tutması ile de, yerde oturamayan hasta, sırtüstü yatarak kılar. Ayaklarını kıbleye uzatır. Başı altına yastık koyar. Yüzü kıbleye karşı olur. Veya kıbleye karşı sağ veya sol yanı üzerine yatar. Rüku ve secdeleri, başı ile ima eder. Böyle de ima edemeyen aklı başında bir hasta, bir günden çok namazını kılamazsa, hiçbirini kaza etmez. Semavi bir sebeple, yani elinde olmayarak, mesela hastalık ile veya baygın yahut secde, rekat sayılarını unutacak kadar dalgın olarak, beşten fazla namazını kılamayan da böyledir. Alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler veya ilaç alarak böyle baygın, dalgın olanın, kılamadığı namazlarının adedi birkaç günlük olsa da, hepsini kaza etmesi lazımdır.

Sual: Cenaze gece de gömülebilir mi?

Cevap: Cenazeyi gündüz gömmek müstehab olup, gece gömmek de caizdir.

Osman Ünlü'nün önceki yazıları...