Mikroplar insana düşman mıdır?

Sual: Mikroplar nasıl varlıklardır ve insanlara düşman mıdırlar?

Cevap: Bu konuda Seâdet-i Ebediyye kitabında şu bilgiler verilmektedir:

“Mikroplar, diğer hayvan ve nebatlar, bitkiler gibi canlı mahluklar olup, insanlara zararlı veya faydalı olmak gayesinde değildir. Bunların, yegane gayesi, her canlıda olduğu gibi, yaşamak arzusudur. Birçok insan, mikrop deyince, yanlış olarak, insana düşman olan mahluk zanneder. Hâlbuki Allahü teâlâ, çok şeyleri yaratmasına, mikropları sebep ve vasıta kılmıştır. Cenâb-ı Hakkın iradesi, dilemesi ile, muhtelif, çeşitli işlerin yapılmasında vazife görüyorlarsa da, umumi olarak zararsız, faydalı ve zararlı, pathogene olmak üzere üç sınıftırlar.

On binlerce çeşitleri olup, yüzde sekseninin insanlarla alakası yoktur. Yüzde iki kadarı, faydalıdır. Mesela, bize, peynir, sirke, hamur, maya ve saire yaparlar. Bir kısmı ile de, beraber yaşamaktayız. Her nefeste, binlercesi içimize girer. Bunlar, tavuk, kedi, köpek, koyun gibi, ehli hayvanlarımız gibidir. Lakin bunlar, bize daha yakın olup kümeste, ahırda değil, dışarıya açık bulunan organımızda ikamet eder. Cilt, ağız, burun, teneffüs yolları, mide, bağırsak gibi yerlerimiz bunlarla doludur. Bunlar, basit ve beceriksiz değildir. İçlerinde 'sanatkâr'ları mevcuttur. Yalnız ağzımızda, elli çeşit mikrop çalışmaktadır. İnce bağırsaklarda da çeşitli 'ihtisaslara' malik yirmibeş türlü mikrop çeşidi vardır. İnsan, bu işçilerinin 'yevmiyesini' gıda olarak verip, güç hazım olan gıdaların hazmını bunlara yaptırır.

Her insanda mevcut bu sayısız mikroplar, zararlı değildir. Hariçten durmadan vücudumuza zararlı mikrop da girmektedir. Hiçbir gün yoktur ki, hepimiz verem mikrobu yutmamış olalım. Süt ineklerinin yarıdan fazlası tüberkülozdur. Pastörize edilmeyen her sütte verem mikrobu vardır. Her tereyağının yüz gramında, binlerce verem mikrobu vardır. Öldüğü zaman vücudunda verem hastalığı başlamamış insan, yok gibidir. Tüberkülozdan bademcikleri şişmemiş çocuk azdır.

Diğer hastalık mikropları da, her yerde mevcuttur. Herkesin ağız ve burnunda difteri ve grip mikropları yaşamaktadır. Cildimizde, çıban mikropları, kanı zehirleyen mikroplar daimî misafirimizdir. Hâlbuki üzerimizi saran bu düşmanlardan zarar görmüyoruz.”

