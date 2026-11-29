Dilimiz Osmanlı Türkçesinin zengin lügat kavramından bir anda 30.000 kelimeye kadar düştü. Bugün hâlâ zengin Osmanlı Türkçesini kullanan Âzerbaycan’ın dilini anlayamaz hâle geldik. Kültürümüz ne İslâm ne Avrupa kültürü oldu. Hibrit bir kültüre mahkûm olduk.

Vücûdumuzdaki hastalıklar bâzen çok hızlı bâzen de yavaş ilerler. Bünyenin bağışıklık sistemiyle hastalıkların meydana çıkması ve ilerlemesi arasında doğru orantı göze çarpar.

Eskiden hastalıkları şamanlar veyâ otacılar, sonra da şifâcılar tedâvî ederlerdi. Başlangıçta tedâvîlerin ana materyali şifâlı otlardı veyâ yaraları ateşle dağlamaktı.

Attarlar şimdi de şifâlı otlar satıyorlar. Bu çeşit tedâvîye alternatif tıp diyorlar. Bir tutam zencefil, bir tutam biberiye bir taşım kaynat iç! İyi de bir tutam ne kadar, bir taşım sâdece 100 dereceyi bulmak mı, yoksa beş dakika kaynatmak mı? Ne kadar içilecek? Bir su bardağı mı, bir fincan mı? Sıkıntı şurada: Bu mesleğe eczacılık denir. Eczâ, cüzleri bütünü. Yâni hangi madde kaç miligram; fincanla mı yoksa kaşıkla mı içilecek? Zencefili biraz fazla içerseniz taşikardi (çarpıntı) yapar. Prostata iyi geliyor diye bol bol ısırgan otu suyu kaynatıp içerseniz karaciğer harâbiyeti yaşarsınız. Her şey karârınca. Öyle ki bugün sentetik ilaçlar bile ölçü miktârı alınmazsa çok tehlikeli olabilir. Hayatla kumar oynanmaz. Mütehassıs hekimlere uymak zorundayız. En iyisi “Tıbb-ı Nebevîye” uyarak az yemek ve temizlik.

Bunları niye yazdık; konumuz tıp mı? Tabîî ki değil. Baştan dedik ya, insan bünyesi ve devlet yapısı birbirine benzer diye. “Sana şu ilaç iyi geldi mi? Bana da ver ben de içeyim. Bende de sendeki hastalıktan var” düşüncesiyle ilaç alınmayacağı gibi devletlerin de ayrı bünyeleri vardır. Her sistem her devlete uymaz.

DEĞİŞEN MİLLET Mİ?

Mikrobik hastalıklar sârîdir. Yâni bulaşıcıdır. Milletlerdeki ahlâksızlıklar da aynı bulaşıcı hastalıklar gibi sârîdir.

Biz Türkler Oğuzlardan, Göktürklerden, Karahanlılardan, Selçuklu ve Osmanlılardan beri hep aynı şekilde yaşadık. 10. asırda Müslüman olan Türkler sâdece din değiştirdiler. Şecâatte (kahramanlıkta) sehâvette (cömertlikte) asâlette, merhamette hep aynıydık. Diz kapağı hizâsında dış giyecek, rahat bir altlık, diz altı çizmeleri, mükemmel ve estetik görünümlü bir börk, erkeksi bir sakala uyumlu bir hilâl bıyık…

Hanımlarda tam onlara göre bir estetizm hârikası kıyâfet… İşlemeli bir alımlı başlık. Bir nakışlı kaftan. Zarif bir iç giyim. Sportif ve savaşlara uyumlu bir bünye. İşte yılların Türk erkekleri ve Türk kadınları…Ne bir eksik ne bir fazla…

Sultan II. Mahmûd’un kıyâfet inkılâbında bile fazla bir değişim yoktur. Dizlere kadar inen bir kap, bir bol pantolon, Sâdece börk yerine fes.

“ZAMÂNA UYMAK LÂZIM” TEZİ

Nasıl ve hangi zaman kavramı, nede değişiklik? Esas olan düşünce sistemi ve kendini beğenmeyip başka bir sisteme özenme… Asırlarca Türkler aslını muhâfaza etti. Bakın sıkça sorulan bir soru: Türkler Müslüman olunca aslını değiştirmedi mi? Evet, bâzı şeyler değişti. En başta da kıyâfet. “Arab’ın sarığı ve şalvarıyla cübbesi geldi” deniyor. Bunlar Arab’ın değil İslâmiyet’in ortak kıyâfeti idi. Yâni bir ümmet veyâ aynı dîne inanan tek millet olduk.

Peki, bunu ters yüz edelim bakalım ne göreceğiz? Giderek setre pantolon, redingot ceket, sonra da fötr giydik.

Hanımlarda değişiklik yoktu. Yine uzun bir ferâce, yine hârika bir başlık, belki ilâveten flû bir romantik peçe… Sonra kadındaki başkalaşım müthiş. Önce döpiyes, sonra Batı’daki gibi çiçekli şapkalar, sonra dirsek hizâsı kısa kol, sonra kolsuz bluz, sonra kısa etek, sonra normal pantolon, sonra tayt, sonra göğüs ve göbek dekolteli kıyâfetler ve tıklım tıklım dolu plâjlar. İşte Batılı olmak budur. Eeee biz tâ Hunlardan Osmanlıya kadar aynı milletsek, son kurulan devletimiz de Osmanlının devâmı değil mi? Aslında devletler değişir, ama asıl millettir ve değişmez. Burada kazıyye ber aks olabilir. (Yâni bu hüküm ters şekilde gelişir.) Burada yılların getirdiği, yaşayış, kültür, din, dil ve târih şuuru çok önemlidir. Osmanlı milleti ile Cumhûriyet milleti aynı millet mi?

KÖKTEN DEĞİŞMELER…

Burada Avrupa devletlerini baz almayacağız. Onlar genellikle çok uluslu ve çok kültürlüdür. Bunların içinde sâdece Helen medeniyetini ayrı tutalım. Destanlarını, alfabelerini, târihlerini, mitolojilerini, merâsim kıyâfetlerini, asırlardır değiştirmediler. Helen halkı asırlardır Ortodoks inancını, Helen alfabesini hiç değiştirmediler.

Rus halkı da böyle. Sistemleri komünizmle değişir gibi oldu. Buna rağmen, Kiril alfabelerini, Ortodoks dinlerini değiştirmediler.

Japonya ve Çin’de de öyle…İmparatorluk öncesi ve sonrasında aynı alfabe aynı ve çoklu din sistemlerini değiştirmediler. Çin halkının çoğu ateizmi sistem olarak gönüllü benimsedi. Çin’de durum biraz daha farklı. Komünist devrimden sonra bâzı câmiler tahrîb edilmiş, Arapça yazı yasaklanmış, eğitimde Çin alfabesi kullanılmıştır. Çin’de en ağır dönem 1966-1976 yılları arasında yaşandı. Bunlar şöyledir: Camilerin bir kısmı kapatıldı, ibâdetler yasaklandı. İmamlar ve din adamları baskı altına alındı. Kur’an eğitimi ve dînî eğitim yasaklandı. 1949’dan sonra Uygurların kullandığı İslâm alfabesi yasaklandı ve Latin alfabesine geçildi, ama 1983’te Arap asıllı alfabeye tekrar dönüldü. Bunca devrimler ve bunca asimilasyon çabaları Uygurları değiştirmedi. Yine gariptir ki Çinler kendi halkının alfabe ve töreleriyle oynamadılar. Peki Çin’in İslâm alfabesini yasaklayıp Lâtin alfabesine geçmesinin sebebi neydi. Meselâ onları da Çin alfabesi mecbûriyeti getirebilirdi. Mes’ele açık: Uygur Türkleri 11. asırdan itibâren İslâm harflerini kullandılar. Bunun yanında belli bir dönemden sonra Çin alfabesini de öğrendiler. Yâni iki alfabeyi de kullanıyorlardı. İslâm alfabesi onları yılların millî ve dînî parantezi içinde tutuyordu. İslâm alfabesinin yasaklanmasıyla amaçlanan, Türklerin millî ve dînî hüviyetlerini kaybetmeleriydi.

Çin yazısı Kore, Vietnam ve Japonya’da yıllarca kullanıldı. Japonya’da da Çin alfabesi kökenli olduğu için harf değil hece vardır. Çin alfabesinde arkaik olarak 20.000, edebî metinlerde 3000 ve halk arasında 850 hece vardır. Çok zor ve vurguya dayalı bir sistemdir.

Kore, sonra Çin alfabesi kaynaklı kendi alfabesini oluşturdu.

Japonların Çindeki gibi hece sistemlerine “Hiragana” ve “Katagana”deniyor.

Çin karakterleri Kore’de “Hanja” olarak uzun süre kaldı. Sonra burada Vietnam ve Çin karakterlerinden türetilen “Chu Nom” denilen karma bir yazı çıktı.

Çin’in çevre milletlere etkisi bir hayli geniş olmuştur. Dolayısıyla Doğu Asya’da ortak bir kültür meydana getirmiştir.

Yine Çin alfabesini ufak değişmelerle Tangutlar, Hıtaylar, Cürcenler ve Tibetliler kullanmışlardır. Peki bu topluluklar Müslüman mıydı? Meselâ Tangutlar esas itibariyle Tibet kökenliydiler. Resmî devlet dîni Budizm’di. Cengiz zamânında Müslüman askerî birlikler olmasına rağmen Moğol baskısı ve alfabe kültürüyle İslamiyet’i bıraktılar.

Hıtaylar, Çin’in kuzeyinde Mançurya bölgesinde devlet kurdular. Batıya göç eden Hıtaylar, Karahıtay devletini kurdular. Kültür ve alfabe değişimiyle İslâmiyet’ten ayrıldılar.

Cürcenler, Çin kültürü altında kaldılar, Müslüman değil, Budisttiler. Kullandıkları alfabe Budist alfabesiydi.

Tibetlilerde durum farklı: Abbâsî Halîfesi Me’mûn zamânında bir Tibet kralı Müslümân olur ve İslâm harflerine geçerler. Sonra Keşmir’den gelen Müslüman tüccarlar bunlara İslam alfabeli kitaplar vererek İslâmiyette kalmalarını sağladılarsa da Çin hegemonyasıyla Budist oldular.

Hintliler ve Araplar da alfabe değişimine gitmediler.

Persler, eski Sâsânîler yâni Îranlılar da 7. asırda Müslümân oldular ve İslâm alfabesine geçtiler. 9. asırda Müslümân nüfus çoğaldı. 10. asırdan sonra halkın %80’i Müslümân oldu ve İslâm alfabesine geçtiler. 16 yy.da Şiî olmalarına rağmen alfabeleri değişmedi. Îranlılar daha önce Pehlevî (Soğd) yazısını kullanıyordu.

MÜHİM SONUÇ

Buradan şu sonuca varıyoruz: Milletler, dînî kitap, levha, suhuf veyâ risâlelerinde kullanılan alfabe neyse, o alfabeyi kullandılar.

Buraya kadar alfabenin sâdece bir yazı sistemi olmadığını gördük. Türkler hangi alfabeleri ne sebeple kullandılar?

Türkler yaklaşık 11 alfabe kullandılar. Bunlardan Köktürk, Uygur, Arap ve Lâtin alfabeleri millî karakter arz etti.

İlk yazılı metinlerimizin bulunduğu Moğolistan’daki Köktürk Kitâbeleri eldeki ilk taşa kazınmış yazılı belgelerimizdir. 724,732 ve 735 yılları arasında Yollug Tigin (Bilge Kagan’ın yeğeni) tarafından kompoze edildi. Bu kitâbeler 38 harflidir. Bâzı karakterler çift ses de ifâde eder. Yenisey Kitâbeleri’nde 250 kadar harf de vardır. Bu yazıların millî ve piktogram şekilli olması kuvvetli ihtimal olmakla birlikte “ Runik” (İskandinav asıllı ) diyen bilim adamları da vardır. Bu alfabe ile herhangi bir dînî metne henüz rastlanmamıştır. Uygur alfabesi Türklerin ikinci alfabesidir ve Sogd asıllıdır. Sogdlar Îrânî bir kavimdir. Köktürk alfabesi ayrı, Uygur alfabesi ise bitişkendir. Her iki alfabenin de kullanım alan ve zamânı fazla olmamıştır.

Türkler Müslümân olup İslâm dâiresine girince Arap (İslâm) alfabesine geçtiler. Bu 10 asır ortalarıdır. Orta Asya Şaman Türk toplulukları, Koç, Koybal, Teleüt, Telengüt, Soyonlar, Hakaslar ile Yakut Türklerinin bir kısmı genelde Rus Kiril alfabesi kullanırlar.

Hazar Türkleri garip bir şekilde Arap alfabesinin Farsçaya uygulanmış şeklini kullanırken, Gagavuzlar Lâtin alfabesini kullanırlar. Orta Asya’daki beş Türk cumhûriyeti uzun süren Sovyet işgâli sonucu Kiril alfabesi kullandılar. Kazakistan, Kırgızistan yasal olarak hâlâ Kiril kullanıyor. Özbekistan Lâtin’e geçtiğini duyurdu. Fakat pratikte Kiril hâlâ çok geçerli. Türkmenler Lâtin alfabesi kullanıyorlar. Bu Türk Cumhûriyetleri 1920’ye kadar İslâm alfabesi kullandılar. Komünist İhtilâl ve İslâm harflerinin yasaklanmasıyla İslâm dîninden bayağı koptular. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorlar, ama 70 yılın tahrîbâtını kapatmak zor görünüyor.

TÜRKİYE LÂTİN ALFABESİ’NE NASIL VE NEDEN GEÇTİ?

Şunu açıkça ifâde edelim ki inkılâplar içinde en çok tartışılanı “Harf Devrimi” olmuştur. Neden? Lâtin alfabesinin bizimle dînî, millî, kültürel hiçbir bağlantısı yokken niçin 1928’de buna geçtik? Biz Asyâî bir kavimiz ve 10 asırdan beri Müslümânız ve dolayısıyla açıkladığımız sosyolojik sebeplerle İslâm alfabesi kullanmaktaydık.

Türkler Osmanlılarla birlikte Avrupa Hristiyan kavimleriyle çok temasta bulundular, ama Müslüman ve o asırların alfa karakterindeki millet oldukları için Lâtin alfabesini hiç düşünmediler. Buna mukâbil Arabistan, Uluğ Türkistan (bugünkü Türk dünyâsı ) Semerkant, Buhâra, bütün Maverâünnehir, Kafkaslar, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Balkan devletleri, Bosna- Hersek ile ümmet kavramı içinde din ve alfabe birliği yaşadılar. Osmanlı bakıyesi olan bu kavimler dinlerini ve dillerini (Bosna Hersek’te dil hâriç) bu alfabe sâyesinde ve İslâm’ın kuşatıcılığında muhâfaza ettiler.

Bizi İslâm milletlerinden ayrıştıran Lâtin Harf devrimi sosyal-patolojik bir etki meydana getirmiştir. Halk bu kültür probleminde direnememiş zîrâ çok şiddetli baskılar ve kanunî ağır müeyyideler ile karşılaşmışlardır.

DİKKAT!

Biz doğrudan doğruya bu Lâtin alfabesinin kaldırılıp tekrar İslâm harflerinin geri getirileceği kanaatinde değiliz. Yapılan yapılmıştır. Ama en azından şu olabilirdi: Japonya, Yunanistan, İsrâil, Rusya ve Arap ülkelerinin de birçoğunda uygulandığı gibi, İslâm alfabesi korunarak âdetâ Batılı bir mecbûriyet görülen Lâtin alfabesi kullanılabilirdi. Kaldı ki Osmanlı son dönem edip ve yazarları Lâtin harflerini biliyordu. Fransızcadan bir sürü roman, tiyatro ve hikâye tercüme ve adaptasyonlar yaptılar. Ansiklopedi ve lûgatlerde Batı ve Lâtin kaynaklı kelimeleri bu alfabe ile yazdılar.

Bugün turizm amaçlı Arapça levha ve îlânların varlığı göze çarpmıyor mu? Rize ve Trabzon’da Gürcü alfabeli levhalar da turizm ve ticâret amaçlıdır.

KÜLTÜR KOPUKLUĞU

Bin yıllık İslâm harflerinden kopma bize edebiyâtımızı, bütün yazılı belgelerimizi, şer’iyye sicillerini (eski mahkeme kayıtlarını) kassâm defterlerini (mal mülk ve mîras tutanakları) tapu tahrîr defterlerini, çeşmelerin ve bütün âbidevî eserleri, külliyetli bir miktar tutan ve dünyâda örneği bulunmayan mezar taşları kaligrafilerini okuyamayan bir nesil oluverdik.

İslâm harfleri hâzâ Kur’ân-ı kerîmdir. Çünkü içinde 14 hurûf-ı mukatta’a vardır (Elif lâm mîm ve sâd gibi. ) Ve bunların hepsi âyet hükmündedir.

Dilimiz Osmanlı Türkçesinin zengin lügat kavramından bir anda 30.000 kelimeye kadar düştü. Bugün hâlâ zengin Osmanlı Türkçesini kullanan Âzerbaycan’ın dilini anlayamaz hâle geldik. Kültürümüz ne İslâm ne Avrupa kültürü oldu. Hibrit bir kültüre mahkûm olduk.

1958’de vefât eden Yahyâ Kemâl’i okuyup anlayanların sayısı ne kadardır? İstiklâl Marşı’nı kaç kişi anlıyor? Hâlid Ziyâ Uşaklıgil 1945’te ölmeden evvel maalesef eserlerini Türkçeden Türkçeye çevirmiştir (sâdeleştirmiştir.)

Dünyâda eşi emsâli bulunmayan asırların en romantik ve san’atli şiir defterleri olan Dîvân edebiyâtımızı kaç kişi anlıyor. Fuzûlî, Bâkî, Şeyh Gâlip, Nâbî uzaylı mıydı? Bunlar bizim yâdigarlarımız değil mi?

Nâbî’nin “Sakın terk-i edebden kûy-i mahbûb-ı Hudâdır bu /// Nazargâh-ı ilâhîdir makâm-ı Mustâfâ’dır bu” şiirini okuyup gözü yaşarmayan, kalbi titremeyen insanımı nereye koyayım?

Harfler ile birlikte hafızamızı da kaybettik!



