Beş vakit namaz farzdır! -2

Dünkü makâlemizde, her gün beş vakit namazın farz olduğuna dâir, bazı hadîs-i şerîfleri zikretmiştik. Bugün, bu konudaki başka hadîs-i şerîflere de temâs edelim inşâallah:

Önce, Kütüb-i sitteden dördünde yer alan bir hadîs-i şerîfi burada nakledelim:

Saçları dağınık biri gelip, Resûlullah’a (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle bir suâl sordu:

"- Ya Resûlallah! İslâm nedir?

- Günde beş vakit namaz kılmaktır.

- [Bundan başka bir şey var mı?] Bundan fazlası yok mu? Beşten fazla değil mi?

- Hayır, nâfile kılmak isteyen kılabilir. Bir de, yılda bir ay Ramazân orucu vardır.

- Bundan başka, oruç yok mu?

- Nâfile olarak tutmak isteyen tutabilir. Bir de, zengin için mâlının zekâtı vardır.

- Bundan fazlası var mıdır?

- İsteyen nâfile olarak sadaka verebilir.

- Vallahi, bundan ne fazla, ne de noksân yaparım.

- Bunları yapan kurtuluşa erer.” [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî]

"Beş vakit namazı kılan, Ramazân orucunu tutan, zekâtını veren ve yedi büyük günâhtan kaçan kimseye, Cennetin bütün kapıları açılıp, 'Selâmet ve emniyet içinde gir' denilir." [Nesâî]

"Beş vakit namazı terk eden, Allahü teâlânın hıfz ve emânından mahrûm olur." [İbn-i Mâce]

"Allahü teâlânın ilk farz kıldığı şey, beş vakit namazdır. İlk ortadan kalkacak olan da, yine beş vakit namazdır. İlk sorgu da, beş vakit namazdan olacaktır." [Hâkim]

"Beş vakit namazı kılan, Ramazân orucunu tutan, zekât veren ve büyük günâhlardan sakınan herkese, kıyâmette, Cennetin sekiz kapısı açılır. Dilediği kapıdan girer." [Hâkim]

"Bir kadın, beş vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendisini yabancılardan korur ve kocasına itâat ederse, Cennet’e istediği kapıdan girer." [İbn-i Hibbân]

"Farz olduğuna inanıp, abdest ve vakitlerine, rükû ve sücûduna riâyet ederek beş vakit farz namaza devâm edene, Cennet vâcib, Cehennem harâm olur." [Taberânî]

"Allah için ibâdetinizi ihlâsla yapın. Beş vakit namazı kılın, gönül hoşluğu ile mâlınızın zekâtını verin, Ramazân orucunu tutun, Hacca gidin, böylece Rabbinizin Cennet’ine girersiniz." [Taberânî]

"Beş vakit namazı cemâatle kılan, Sırât köprüsünü şimşek gibi geçer." [Taberânî]

"Kıyâmette herkes korku içinde iken, korkmayacak olan üç grup insandan biri, sırf Allah rızâsı için, her gün beş vakit namaza çağıran müezzindir." [Taberânî]

"Beş vakit namazı, ilk tekbîre yetişerek, kırk gün, cemâatle kılana Cennet vâcibdir." [Ebû Ya’la]

"Beş vakit namaz, güzelce kılan kimse için kıyâmette nûr, delîl ve kurtuluş olur." [İbn-i Nasr]

"Herkes bozulunca, beş vakit namazı cemâatle kılana, her gün, yüz şehîd sevâbı yazılır." [İbn-i Nasr]

"Beş vakit namaz (aradaki günâhlara) ve Cuma namazı, gelecek Cumaya kadar ve Ramazân orucu, gelecek Ramazâna kadar yapılan günâhlara keffârettir. (Büyük günâh işlemekten sakınanların, küçük günâhlarının affına sebep olur.)" [Müslim, İmâm Ahmed]

