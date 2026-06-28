"Beni asıl korkutan şu idrak meselesidir Paşam..."

Beyazıd Paşa: "Lâzım gelen tedbirleri almakta gecikirsek, durumun vahametini idrak etmiş olmak kâfi gelmeyecektir, korkarım…"

Emîr Sultan, en son okuduğu hatm-i şerifi, başta Sevgili Peygamberimize, onun muhterem arkadaşları Cihar-ı yâr-i güzin, Aşere-i mübeşşere, ehl-i beyt, ehl-i soffa, bütün Eshâb-ı kirâm efendilerimize, Âdem babamızdan bugüne kadar gelmiş, geçmiş bütün peygamberlere, Silsile-i aliyye büyüklerine, evliyâ-i kirâm efendilerimize, âlimlere, seyyidlere, şeriflere, şehidlere, gâzilere, Eshâb-ı kehf hazretlerine, bütün cennet ehli mümin ve müminatın ervahına ayrı ayrı hediye eyledi. Yanık bir kalple duâ buyurdu. Oradakiler de aşkla, şevkle; “Âmin!” dediler. Sonra da kapıya çıkıp, “Bismillahi tevekkeltü alellah” deyip, boşluğa bırakıverdiler. Birkaç kanat çırpmasını buğulu gözlerle takip eden muhterem zevat, hâlâ günün etkisi altındaydı.

Beyazıd Paşa, güvercinin ardından ümit dolu bir ifadeyle arkadaşlarına döndü.

- Beni, endişeye düşüren husus şudur ki…

Emîr Sultan ve Molla Fenâri başlarıyla tasdik etti. Süleyman Çelebi ezildi, büzüldü. Terlemiş gibi elinin tersiyle alnını sildi. Beyazıd Paşa’nın ne diyeceğini merakla bekledi.

- Lâzım gelen tedbirleri almakta gecikirsek, durumun vahametini idrak etmiş olmak kâfi gelmeyecektir, korkarım…

Emîr Sultan üzüntülü bir ifadeyle söz istedi;

- Beni de asıl korkutan şu idrak meselesidir Paşam… Cemaat içinde, can gözü kapalı nice cahilin aklını çelip gaflete düşürmek kolaydır! Bundan korkarım.

Süleyman Çelebi çok fena olmuştu. Hiç konuşmak istemediği hâlde kendisini zorlayarak müsaade istedi;

- Zaten, bu fitne hareketinin maksadı da bu değil mi?

Yakın arkadaşlarını dinleyen Molla Fenâri, milletin sıhhati, devletin selameti için kısa bir duâ ile yetindi;

- Fitneci, kâtilden fenadır. Cenâb-ı Allah bu felaketten en garip zamanda devletimizi, milletimizi halas eylesin!

Oradakiler bir ağızdan “Âmin!” dedi.

Evrenos Paşa, pencereye yöneldi. Uzaklara baktı. Emin bir ifadeyle;

- Fitnecilerin hevesleri kursaklarında kalacak inşallah!

- İnşallah efendim! Elebaşı kaçtı ama geriye kalanlar cemaatin olduğu her yerde, yalan yanlış fikir üretip kafa karıştırmakta, zihin bulandırmaktalar. Gelen haberlere göre her gün…

Gazi Evrenos, hiddetlenmişti. Arap Mollanın sözünü kesti;

- Muhterem hocam, bilirim, duyarım! Lâkin, yedi düvele nam salmış ceddimin hürriyet bayraklarını kimse burçlardan indiremeyecek! Şunu herkes iyi bilsin ki, bu densizleri bekleyen akıbet hâk ile yeksan olmaktır!

- Kâbus denen adam, Osmanlı ile dost geçinir görünse de… Ve hatta, Müslüman olduğunu söylese bile… Aldığımız haberler aksini bildirmektedir!

- Velhasıl, onun maksadını biliriz lâkin… Cemaatimiz içine duhul etmiş casusları kimdir, meçhul?

- Bir içimizde, bir de dışımızda düşmanlar var. Dış düşmanlar belli, biz içimizdeki düşmanı hâlledelim! Önce samimice tövbe edelim, sonra sebeplere yapışalım.

- Temennimiz, gayretimiz ve duâmız o ki, tez elden o hainler de buluna!

Evet, bu hadiseye sebep olanlar, fitne, fesatçılar şu veya bu şekilde hak ettikleri cezaya çarptırılacak, ilimle, fenle ve icap edip gerekirse kılıçla hadleri bildirilecekti.

Topyekûn devlet, millet el eleydi. Pek kararlı ve azimli olarak... DEVAMI YARIN



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