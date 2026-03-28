Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

“Bunda bir iş var ama ne?!.”

Ragıp Karadayı
Ragıp Karadayı ragip.karadayi.ihlas@gmail.com
Özetle
Kaydet
Köşe Yazıları 12 dk önce

Dehşetli bir rüya gören Doğan, gördüklerinin gerçekliğinden etkilenir ve teselli bulmak için hocasına gitmeye karar verir.
  • Doğan, dehşetli bir rüya görmüştür ve etkisinden kurtulamamaktadır.
  • Rüyadaki sahnelerin aynısını pencereden dışarı baktığında görür.
  • Elbiselerini giyer, abdest alır ancak rüyanın tesiri altındadır.
  • Etrafını seyrederek ve pencereden hava alarak ferahlamaya çalışır.
  • Kılıcını ve yayını kontrol eder, kendisinin zamanla nasıl değiştiğini fark eder.
  • Teselli bulmak için hocasına gitmeye karar verir.
a- | +A

Abdestini aldı, elbiselerini giyindi ama gördüğü dehşetli rüyanın tesiri altındaydı hâlâ.

Rüya olduğunu anlamasına anlamıştı da tesirinden bir türlü kurtulamıyordu. Attığı çığlıkları duyan Matlube sütanacığı uyanmış, korkulu gözlerle odaya koşmuştu. Gülerek başını okşayıp “Hadi anacığım odana! Bak bende bir şey yok! Korkunç bir kâbustu o da geçti!” deyip bir şey olmamış gibi davrandı, doğru pencereye geçti. Camdan aşağı baktığında ne görsün? Rüyadakilerin aynı, atlılar, arabalar, aynı sırayla sokaktan geçmiyor mu? “Bunda bir iş var ama ne?” diye düşünmeye başladı Doğan.

Bil, kabir azabı haktır,

Bunda asla şüphe yoktur,

Salihlerde ümit çoktur,

Sen kendi kalbine baktır!

Abdestini aldı, elbiselerini giyindi ama gördüğü dehşetli rüyanın tesiri altındaydı hâlâ. Biraz ferahlamak için odanın penceresini açtı rüyadaki gibi. “Şükür, ferahlandım!” deyip başını uzattı. Esen rüzgârda uzun saçları dalgalandı bir sancak gibi. Elinde olmadan “Oh be! Dünya varmış!” dedi, etrafını seyretti bir müddet Doğan.

Sessiz, sakin bir sabah, hava hâlâ kapalı, kurşuni bulutlar gökyüzüne hâkim. “Bugün ıslanacağız!” dedi, yeniden semaya baktı. Parça parça karakargalar, sığırcık sürüleri geçiyordu binaların üstünden üstünden...

Açtığı pencereyi olduğu gibi bırakarak kilere geçti. Bir tarafta un çuvalları, beride kurutulmuş sebze ve meyveler, neler yoktu ki. Ne zamandan beri eline almadığı kılıcını kınından çıkardı, okşadı sevdi bir masum bebek gibi. Duvarda asılı yayını, ok dolu sadağını tek tek kontrol etti. “Bunlar can yoldaşlarım..” dedi. Su küpüne eğilip bakınca durakladı. Kömür gibi saçları darmadağınıktı. Daha dün gibi hatırlıyordu ufaklığını. “Seneler ne kadar da çabuk geçti! Hakikaten bu ben miyim?” dedi, şimdiki hâline şaşırdı. Hafif sakalları çıkmış, pembemsi bir yüz, şakakları çökmüş, gözler çakmak çakmak, yeni tutuşmuş çıra gibiydi… Sıkıntısından dolayı mı yoksa içindeki fırtınalardan mı ne gömleğinin açık yakasını bir düğme daha açarak ferahlanmaya çalıştı ama nafile… "Bir şeyler yapmalıyım ama nasıl ve kiminle?” diye düşündü pek efkârlandı. Maşrapayı aldı küpteki serin suyla doldurdu, abdestliğe geçti, bol suyla iyice yüzünü gözünü yıkadı. Parmaklarını tarak gibi yaparak ıslak elleriyle saçlarını düzeltmeye çalışsa da sıkıntısı geçecek gibi değildi.

“En iyisi Hocama gideyim, belki beni teselli edecek bir şeyler söyler…” dedi, dışarı çıktı.

Kılı kırka yaracaklar,

Kıldan köprü kuracaklar,

Tek tek hesap soracaklar,

Rahat yok yoracaklar!

DEVAMI YARIN

Ragıp Karadayı'nın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI