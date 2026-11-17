Doğan Bey Beyazıt Paşa’nın kerimesi Gülşah’la, Atmaca, Karahan’ın sahibesi Sarıkız’la ve Boğa da Kâbus’un kızı Meryem’le...

Boğa Hasan ve Atmaca Nuri Beyler de aynı kıyafetleri giymişlerdi. İrilik, vakar, yakışıklılık, kuvvet ve cesarette birbirlerinden farkı yoktu. Fakat Doğan Bey her zaman bir adım önde tutulur, sayılır sevilirdi. Boğa Hasan iştahı, oburluğuyla ve daha iri cüssesiyle tanınırdı.

Üç kafadar birbirleriyle ahretlik olan üç kızla evlenmişti. Doğan Bey Beyazıt Paşa’nın kerimesi güzeller güzeli Gülşah’la, Atmaca, Karahan’ın sahibesi sonradan Müslüman olan Sarıkız’la ve Boğa da Kâbus’un kızı yeni Müslüman olan Meryem’le...

Bursa çıkışına kadar yiğitlerinin peşlerinden gitmiş, el sallamakla yetinmişti üç taze gelin. Sakinleşmesi dinmeyen yağız at, hasadı yeni tamamlanmış ovayı doldururcasına kişneyerek arka ayakları üzerinde dikildi. Sanki uzaklarda birilerine el ediyormuş gibi ön ayaklarını havada salladı. Sonra da gün doğumuna doğru yayından fırlamış bir ok gibi atıldı. Üzerindeki kıymetli emanetini incitmeden uçarcasına gidiyor, diğerleri de onu takip ediyordu.

Yol da ortalık da toz dumandı bu sabah.

Eskiden yaşadığın seneler, günler hani?

El üstünde gezerdin, şerefler, şanlar hani?

Toprak oldu döşümüz, pamuklar, yünler hani?

Sana bağlı ümit çok, olmasın sakın hata!

Durma artık burada, sür atını cihada!

Nerede yiğit olan, er meydanına gelsin,

Dik tutmasın kafayı, şöyle biraz eğilsin,

Göründüğün gibi ol, niye öyle değilsin,

Düşman haddini bilsin, sevinsin ecdat ata,

Al kılıncı eline, sür atını cihada!

Hakikat karşısında, bırakmalı inadı.

Pek çok çile çekse de, değişmemeli tadı.

Kendi layık değilse, ne yapar şanlı adı,

Karar ver, sözünde dur, uğranmasın kesata;

Al okunu yayını, sür atını cihada!

Fırsatı iyi kolla, denmesin sana ahmak!

Karışma kötülere, sen kendi işine bak!

Tekrarlanan hatalar, canlara etmesin tak!

Gidiyoruz cihada, söyle bizim Nihat’a;

Düşman hain insafsız, sür atını cihada!

Doğan uçan bir kuştur, tutulmaz yorulmadan,

Hiçbir iş yapmamalı, Doğan’a sorulmadan.

Çok iyi pişmelisin, yanmadan kavrulmadan,

Boşa vakit harcanmaz, söyle artık o zata!

Al abdesti tövbe et, sür atını cihada!

***

Yeşilin yerini turuncuya bıraktığı payitahtın temiz sokakları bugün çok farklı, oldukça da hareketliydi. Tıpkı sonbaharda bir bayram yeri gibi... Bütün kadınlar bol beyaz yenli, sırma ferâceli dışarı esvaplarını giymiş, kendi aralarında konuşarak, kara, boz, külrengi poturlu dinç ve güçlü erkekler ise ikişerli, üçerli gruplar hâlinde vakarla ilerliyorlardı. Genç, ihtiyar, kadın, çocuk... Nihâyetsiz bir heyecan zinciri içinde duâlar ederek, tesbih çekerek, emin adımlarla kalabalığın içinden geçiyor; canlı bir girdap dalgası hâlinde, döne dolaşa sarayın meydanında padişahın fermanını dinliyor, sonra da evlerine dağılıyorlardı.

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