Bu karar çok tartışılır

Futbolun zirve maçı değil, sıradan bir lig mücadelesi gibiydi. İlk yarıda biraz daha organize ve ofansif olan taraf Beşiktaş’tı. Olaitan, Oh, Cerny ve Orkun’la pozisyonlar buldular.

Fenerbahçe adına ilk yarıdaki tek pozisyon Talisca’nın frikiğiydi; Ersin çıkardı. Bu yarıda en önemli olay, 24. dakikada Fenerbahçe’nin oyun aklı Asensio’nun sakatlanıp çıkmasıydı. Ki, orta sahada denge Orkun’un lehine döndü.

F.Bahçe kaçırdı kaçırdı ve...

Devreye hızlı giren Fenerbahçe’nin korneri paslaşarak kullanması başlarına iş açtı. Guendouzi’nin ortasında Gökhan topu kendi kalesine gönderdi ama Fransız oyuncu ofsaytta yakalandı.

Pabucun pahalı olduğunu gören Tedesco arka arkaya kulübedeki forvetlerini sahaya sürdü. Hem Kerem hem Cherif derbinin en önemli pozisyonlarını buldu, ikisi de birer kere Ersin’e takıldı.

Sergen Yalçın da karşı hamle olarak Cengiz ve Rashica’yı oyuna aldı. (Sergen Hoca’nın “en bir şeyler yapabilecek” oyuncusu Cerny’ye “yangında ilk feda edilecek adam” muamelesi yapmasını bir türlü anlamıyorum.)

Evet, ikinci yarıda oyunun kontrolü Fenerbahçe’deydi ve sonunda hedefine ulaştı.

Bu sezon son dakikalarda hayata dönen Fenerbahçe, tartışmalı bir penaltıyla derbiden kayıpsız çıktı. (Penaltı pozisyonunda Agbadou’nun Nene’ye değil topa vurduğunu gördüm ama hakemler daha iyi bilir!)

Maçın adamı: Guendouzi

