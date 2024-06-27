Çek bir zafer

Hedefe yürüyen Montella ve bizim çocukları paçalarından çekenler özür dileyecek mi?

- Turnuva ve iddia devam ederken hakaret korosunun gürültüsü ile Çekya karşısına çıkan bizim çocuklar, beraberlik parolasıyla kontrollü oynuyordu. 20 dakikada iki doğru karttan Barak’ın atılmasına kadar…

- On kişi kalan Çekler, beş yarma ile birinci duvarı, önlerinde üç adamla ikinci duvarı örünce, top tamamen bize geçti. Bol paslaşmalarla Çek seddini aşma çabalarımız ilk yarıda sonuç vermedi.

- Coufal ve Soucek’in bizi de on kişi bırakma amacıyla hakemi ve maçı provoke etmeye çalışmaları, kulübedeki gol silahı Patrik Schick’in kart görmesine sebep oldu.

- 37’de Kenan’ın faulünde VAR’ın devreye girmemesi ise bizim şansımızdı.

- İlk yarıda top bizdeydi ama, sahadaki iki namağlup Mert’ten kalecimiz, devrenin başında ve sonunda iki gollük şuta geçit vermedi.

DEVREYE HIRSLI VE HIZLI GİRDİK

- Çekya’yı ceza sahasına hapsettik. Barış’la, Arda’yla, Kenan’la zorlamalarımız, kaptanımız Hakan Çalhanoğlu’nun çok bilenlere cevabıyla tabelaya yansıdı. Artık her şey yolundaydı. Hedefe 40 dakika kalmıştı.

- Ve o berbat psikoloji devreye girdi. Hemen geri çekildik. Çekler 10 kişi ile yüklendi. Faulle karışık golü attılar. (Mert’in blokajını bozan bu golü İspanya, İngiltere, Almanya aleyhine vereceklerini hiç sanmam.)

- Bu yetmezmiş gibi hakem aleyhimize döndü nedense… Bize yapılan faullere devam, itiraz eden oyuncularınıza konfeti gibi sarı kartlar… Ama o bile yürüyüşümüzü durduramadı. Cenk ile madalyayı boynumuza taktık.

MAÇIN ADAMI: BARIŞ ALPER