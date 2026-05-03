Babamı kandırdılar ama...

Kendimize karşı dürüst olalım. Başka bir mecburiyetimiz yok. Bütün mesele kendimiz olmak. Çünkü güven ancak kendine güvenirsen mümkün...

Zeki olmadan başarılı olmak görülmemiş bir şey değil. Aslında zekâ sahibi olup başarılı olmak daha zordur. Çünkü zeki insan keşfedicidir. Her zaman zamanın ötesindedir. Onu anlamak için zaman gerekiyor.

Seneler önceydi. İş arkadaşım bana “baban bugün bir araba aldı, hem de değerinin iki katına. Arabayı götürün satanın karşısına bırakın” demişti. Şaşırdım, üzüldüm. Eve geldiğimde öğrendim ki doğruymuş. Fakat satıcı her şeyi sağlama almış. Babamı da kandıran köylüsü, akrabası; zarar vermek için asla dargın durmayan çocukluk arkadaşı.

Yapacak bir şey yoktu. Şimdi bir de ehliyet mevzuu çıkmıştı. Onun için de önce ilkokul diplomasını aldık dosya açtırdık. Sonrasında sınav için gün aldık. Bu arada direksiyon çalışmaları yaparken ders kitabında trafik terimlerini görünce bana “Oğlum ben bu işi beceremeyeceğim, unutalım gitsin” dedi.

“Baba” dedim; kitaptaki şu baştaki birkaç kelimeyi ezberleyiver, yeter” dedim.

“Senin hatırın için ezberleyeyim” dedi. İkinci gün öncekinin yanındaki diğer kelimeyi, cümleyi vb. derken kitabın neredeyse tamamını hem de kısa sürede ezberledi…

Direksiyon çalışması için bir de öğretmen ayarladık. Bir yandan sınav sonuçları bir yandan direksiyon eğitimi derken babam ehliyet sınavlarını da vermiş, sürücü test sonuçlarını da kendisinin bile inanamayacağı derecede başarıyla vermişti. Babam bu başarıyla kalmamış, ardından çok başarılı kararlar alarak bizi de onurlandırmıştı.

Ezberin, konu hakkında ufuk açıcı olduğu söyleniyor. Birinci anladığım hakkımızda önceden zarar gibi görünen konunun bizim hayrımıza olabileceğini görmüş olduk. Bir de yapamam, bilemem derekne söylenen öğrenilmiş acizliği, birer kelime birer cümle derken hiç de zor olmadan öğrenilebildiğini ve “yapamam” diye bir şeyin olmadığını öğrenmiştik...

Yine öğrendik ki: “Endless Bliss” kitabının müellifi Hüseyn Hilmi Bin Said hazretleri “Bu kitabı yüzden fazla okudum” buyurmuştu. Ezber, konu hakkında ne kadar ufuk açıcı olduğunu göstermesi bakımından manidar değil mi?

Mustafa Ali Mahdum

