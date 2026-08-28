Bir ay beklemeye değer mi?

“Şimdi öyle lalettayin araba kullanmamaya, daha dikkatli olmaya özen gösteriyorum...”

Geçtiğimiz aylarda bir akşamüstü otoparktan çıkarken yanlış manevra sonucu aracın sağ ön tamponunu refüje taktırdım. Kurtarır zannıyla durmayıp geri gelince de tamponun sağ tarafı yırtıldı. Yerine ittirdim. Olayın üzüntüsü, siniri vb. derken bu hâliyle uzun yola çıkamayacağım netleşti. Bir hesap ettim hayli de para tutar. Kaskom var diye servise gittim. Yetkili dedi ki “Kasko bu hâlde zor kabul eder. Tutanak tutmamışsın. Fotoğraf çekmemişsin vb.”

Ne yapayım derken aldığım akıl ile “kamera kayıtları vardır otoparkın” diye gittim AVM’nin güvenliğine. Durumu anlattım, tarih verdim. “Kamera kayıtlarında vardır. Sadece o kısmı bana bir çıkış verseniz” dedim.

“Buna yetkimiz yok. Ancak karakol resmen isterse verebiliriz” dediler. O hâlde en yakın karakola gidip kaza yaptığını belirtip tutanak bildirimi alıp öyle götürmemiz gerekiyordu.

Haydi şimdi aradan geçmiş bir, bir buçuk ay; kendi kendime yaptığım kazayı polise ne diye söyleyeceğim?

Bir taraftan da tanıdık bir servis yetkilisi arkadaşım vardı. Ona da durumu soracaktım ama telefona cevap verememişti... Gittik karakola. İçeri girerken ne için geldiğimizi söyledik. Neredeyse bir başka yere yönlenecektik. Allah’tan içeri yine de bir soralım dedik.

Meğer artık sürücü beyanı kaskoda esasmış. Yani bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek yokmuş. Ben aracımı servise bırakacakmışım. Servis, kaskom ile irtibata geçecekmiş. Kaskom bu aracın nerede nasıl kaza yaptığımı benim beyanıma göre gidip araştıracakmış. Nasıl rahatladım...

Bu mantıkla servise yönelirken iki saat önce arayıp da ulaşamadığım eski servisçi tanıdığım telefon etti. Geç baktığı için özür diledi filan derken durumu kendisine anlattım. Bana “Abi ben sektör değiştirdim. Ama sana bizim mantığımızı söyleyeyim genel olarak. Servis parça değiştirip satmak üzere düşünür. Kasko en az masrafla konuyu kapatmayı düşünür. Senin aracının ufak bir masrafı var. Tamponu bir kaporta ustasına tamir ettirsen yedi sekiz bin lirayı bulmaz. Ama serviste bu olay parça vb. değişimi olacağından 50-60 bin lirayı bile bulabilir. Kasko da en az masrafa göre incelemeye alınca aracın serviste en az bir ay bekler. Bence işinden gücünden olmaya değmez” deyince servise gitmekten de vazgeçtim. Üç bin lira bile tutmadı tamiri...

Hakkı Köseli

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