Elâzığ ziyaretini tamamladık

“Mahmud Samini hazretlerinin türbesine gitmemize yoldaki çalışma izin vermiyordu”

Bizi karşılayan, Mahmud Samini hazretlerinin torunlarından olan Saadeddin Bey rehberliğinde Mahmud Samini hazretlerinin 150 yıllık tarihî evine, “bir köşesinde hücre” adı verilen misafir odasına konuk olduk. İmam Efendi ile Mahmud Samini hazretlerinin karşılıklı oturduğu yerlerin üzerindeki iki tavan direğinin aradan geçen yıllara rağmen hiç çürümeden durduğuna şahitlik etmek bizleri ziyadesiyle heyecanlandırdı. Saadeddin Bey’den, dedesi Şeyh Saadeddin Efendi’nin ve Gülüşkür’de şehid edilen 27 masum zatın yürek yakan kıssasını dinledik.

Günün son ışıkları süzülürken Murat Suyu’nun yamacında yükselen tepede, icazeti Mevlâna Halid-i Bağdadi hazretleri tarafından mühürlenen Şeyh Ali Sebtî hazretlerinin ve küçük yaşta manevi makamlara erip vefat eden oğlu Kudo Efendi’nin türbelerini ziyaret ettik.

Yolumuz Mahmud Samini hazretlerinin türbesine düştüğünde ise, yoldaki çalışma sebebiyle türbeye bizzat yaklaşamayıp uzaktan, araçlarımızın içinden dualarımızı ettik. Uzaktan da olsa o iklimi solumanın, bu mübarek zatın feyzini ve maneviyatını kalben hissetmenin huzuruyla yola devam ettik.

Elâzığ Kültür Park’ta Şeyh Ali Sebtî Hazretlerinin soyundan gelen Zeynel Abidin Bey’in bereketi ile yenen akşam yemeğinin ardından, günün en duygusal anına şahitlik etmek üzere Eyüp Bey’in validesinin hanesine geçtik. Burada bizlere İmam Efendi hazretlerinin kendi el emeği olan ahşap sandığını ve başından ayırmadığı mübarek takkesini görmek nasip oldu. O takkeyi elimize alıp koklamak, yüzümüze sürerek başımıza koymak kelimelerle tarif edilemez bir saadet vesilesiydi.

Saatler 22.45’i gösterirken kontağı çevirdik, tekrar Kayseri yoluna düştük. Gönüllerimizde veliyullahın feyzi, dillerimizde şükür ile "Medine-i Elâzığ" ziyaretini tamamlamış olduk.

Kaynak olarak yararlandığımız; Evliyalar Ansiklopedisi, İslam Âlimleri Ansiklopedisi, Rehber Ansiklopedisi gibi birçok yayınları ile bizlerin ziyaretleri ile şereflendiğimiz bu büyükleri tanımamıza vesile olan Enver Ören Ağabeyimizi özlem ve rahmetle anıyoruz.

Bizleri bu mübarek zatların zerrelerini taşıyan torunlarıyla buluşturan, yollarımızı aydınlatan tüm gönül dostlarımıza şükranlarımızı arz ederiz. Seyahat ekibi adına

Âşir Er-Kayseri

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