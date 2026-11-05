"Medine-i Elâzığ"da bir manevi yolculuk...

“Harput’taki ilk durağımız Selçuklu komutanlarından Arap Baba Hazretlerinin kabriydi.”

12 Eylül 2026 gecesi, vakit henüz 02.45’i gösterirken manevi bir iklime doğru kanat açmak üzere uyandık. Hazırlıklarımızı tamamlayıp yola koyulurken aracımızda beş kişiydik: Dokuz yaşındaki oğlum Mehmet Numan ile birlikte isimleri bu bereketli seyahatimize vesile olan üç kardeş; isimleri Osman, Mahmud ve Hüseyin Hilmi... Kayseri Kocasinan Bulvarı’ndan Malatya istikametine uzanan yolculuğumuz, Gürün’de eda ettiğimiz sabah namazının ardından Elâzığ’a vuslatla taçlandı.

Elâzığ’a adım atar atmaz bizi karşılayan Salih Ağabeyimizi yanımıza alıp doğruca; taşın tarih, toprağın hüzün koktuğu Harput’a tırmandık. Harput’ta "Ağabeylerin Güzeli" olan Ahmed Ağabeyimizle buluştuk. Kahvaltı masasında Salih Ağabey’in bizlere hediye ettiği, dedesi Çemişgezekli Hacı Fahri Özen’in el yazısıyla aktardığı İmam Efendi hâtıratı, günün ilk büyük bereketi oldu...

Harput’taki basamaklarımızın ilk durağı, Selçuklu komutanlarından ve kılıçla gelip kalemle gideceğini vasiyet eden Arap Baba hazretleri idi. Naaşı yüzyıllardır bozulmadan duran bu mübarek zatın huzurundaki dualardan sonra, Meteris Mezarlığı’na geçtik. Doksanüç Harbi’nde Aziziye Tabyalarında düşmana attığı taşlar kendiliğinden eline yükselen, minareden okuduğu gür ezanıyla dadaşları şevke getiren gönül sultanı İmam Efendi (Osman Bedreddin Erzurumî) hazretlerinin türbesinde Kur’ân-ı kerim okuduk. Türbede muhterem zatın yanı sıra halifeleri ve evlatları da metfundu. Yine Meteris’te İmam Efendi’nin oğullarının, yakınlarının ve hâtıratı kaleme alan Hacı Fahri Özen’in kabirlerini ziyaret edip ruhlarına Fatihalar gönderdik.

Göllü Bağlar yolundaki vadi içinde metfun bulunan Yesevî yolunun adalet ve ilim burcu Fatih Ahmed Baba’yı ve dönüş yolunda gıyabında dua ettiğimiz Beyzade Ali Rıza Efendi ile Harput Ulucami avlusunda yatan Seyyid Ahmed Çapakçuri hazretlerini ziyaret ettik.

Ahmed Ağabeyimizle helalleşip vedalaştıktan sonra, Gazi Caddesi’nden İmam Efendi’nin torunlarından Eyüp Bey’i aracımıza alarak feyzin ve edebin harmanlandığı Palu’ya doğru yola çıktık. Palu’da Osman Bedreddin hazretlerinin Mahmud Samini hazretlerinden ilim tahsil ettiği mekânların atmosferini içimize çektik. DEVAMI YARIN

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