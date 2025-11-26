“Geç topla altınlarını!..”

Şehmuz dayı bana, "sen bakma sırtını dön sonra yerden çil çil altınlarını topla” dedi.

Hatırama bugün de devam ediyorum... Dayının dediklerini yaptım. Yüzü gülmeye başladı. Bana da “Aferin, sen büyük adam olacaksın” dedi, saçlarımı okşadı.

O günden sonra soğan kabuklarını toplamaya başladım. Ninem görüp “ne yapacaksın kabukları?” diye sorunca çok şaşırdım heyecanlandım. Ninem bana yumurta pişirirken suyun içine soğan kabukları koyardı da benim yumurtalar sarı, ebemin yumurtalar beyaz olurdu. Hemen o geldi aklıma...

Biriktirdiğim torbayı dayıya götürdüm. Şehmuz dayı yine bir aferin çekti. “Sen çok akıllı çocuksun büyüyünce çok büyük adam olacaksın” dedi... Şimdi git çömlekten on gayme daha getir. Göreceksin çok çok çil çil altınlarınız olacak” dedi.

Çok heyecanlandım kabukların nasıl altın olacağının merak ve heyecanı içindeydim. Ninemin çömleğinden on gayme daha getirip verdim. Şimdi heyecan ve merak içinde dayıyı gözlerimle kontrol ediyordum. Parayı alınca beni tekrar bakkala gönderdi. Biraz çerez daha getirdim.

O da getirdiğim soğan kabuklarını küçücük torbaya koydu. Elini cebine soktu sonra torbaya cebinden bir şey koydu biraz karıştırdı... Sonra eli torbanın içinde sallamaya devam ederken bir şeyler mırıldanmaya başladı. Gözleri yorgunluktan kapanır hâlde gibiydi...

Sonra “Bize bakma arkanı dön şimdi çil çil altınlar yere yuvarlanacak sen de onları toplayacaksın” dediğinde heyecanlandım. Hem de düşünmeye başladım. “Altınları var, diye ninemle bize düşman olurlar mı” diye korktum. O ise cebinden avuç avuç soğan kabuklarını yere attıkça sarı sarı altınlar yerde yuvarlanmaya başladı. Elindeki torbayı çırptı sonra, “geç topla altınlarınızı” dedi.

Heyecanla yerdeki sarı altınları toplayıp cebime koydum. Bir taraftan da ona bakıyordum. Cebine avuç avuç koyduğu soğan kabukları nasıl sarı altın olmuştu? Şehmuz dayıyı çok sevdim. Bana bisiklet alacak ben de köyün çocuklarına caka satacaktım.

Şehmuz dayı “Sakın haaa! Bisikletinin olmasını istiyorsan kimseye söylemek yok. Bir daha altın yaptırmak istersen altınların olmaz anladın mı?" diye tembih etti.

Altınları cebime koyunca Şehmuz dayı “on gayme daha getir. Başlamışken biraz daha altınlarınız olsun” dedi. DEVAMI YARIN

