Soğan kabukları

“Şehmuz dayı bana evdeki soğan kabuklarını getir onları sana çil çil altın yaparım dedi.”

On yaşlarında filandım. Şehmuz dayı elli beş yaşındaydı. Beni yanına çağırdı. Kıvırcık saçlarımı okşadı. Çok sevindim. Mutlu oldum. Şehmuz dayının ayağında kırk yamalı bir şalvar vardı. Anlattıklarına göre dayının babası Karun gibi zenginmiş. Köyde malından mülkünden oğluna çok eser kalmış da oğlu har vurup harman savurmuş.

Cebinden bir kesme şeker çıkarıp bana verdi. Kendi saman damının gölgesinde bir kerpiç üzerine oturmuş, sol elinde tespih sağ elinde bir ağaç parçası dalgın dalgın toprağı karıştırıyordu... Bir ara bana baktı. Sonra “Çok paranız olsun ister misin?” dedi.

"Heee!" dedim.

Şehmuz dayı cebinden eski bir filtresiz sigarayı çıkarıp yaktı ve içine çekti. Sonra derin derin öksürüğe başladı. "Bu meret beni öldürecek” dedi. İyice halsizleşti soluk olan rengi daha soldu. Nefesini zor alarak:

"Benim çok altınlarım var. Ninenle sizin de altınlarınız olsun ister misin? Çok paranız olursa sana bisiklet neyim alırız.”

"Sahi mi Şehmuz dayı?”

"Dediklerimi yaparsan neden olmasın? Şimdi beni dinle. Ninen pazarda sattığı tereyağı ve semizotu parasını nereye koyuyor biliyor musun?”

"Biliyorum ama ninem kimseye söyleme dedi. Yoğurt çömleğinin içinde saklıyor."

"Sen yine kimseye söyleme! Oradan bana on gayme getir. Benim dediklerimi yaparsan sizin de çok altınlarınız ve paranız olur!"

“Sen söyle, ben yaparım dayı."

"Ninen soğan doğruyor ya, o soğanın kabuklarını çöpe atmayacaksınız. Sen soğanın kabuklarını biriktirip bana getireceksin. O kabukları sana pırıl pırıl sarı altın yaparım. Sakın ha kimseye söylemek yok! İkimizin arasında meslek sırrı. Başkaları öğrenirse altınlar olmaz!

"He anladım dayı. Söylemem. Sahi mi söylüyorsun benimle maytap geçmiyorsun değil mi? Soğanın kabuklarını nasıl altın yapacaksın?"

"Dedim ya yeğenim, kimseye söylemek yok. Söylersen 'tılsım' bozulur."

“Tılsım ne oluyor ki?”

“Sen küçüksün, aklın ermez herkese söylenmez. Sen git, çömlekten on gayme getir. O parayla bakkala uğra bir paket karışık kuru yemiş bir paket de yenice al. Bakkal bunları kime alıyorsun derse de Şehmuz dayıya de.” DEVAMI YARIN

Ünal Bolat'ın önceki yazıları...