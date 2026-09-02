"Gelininin dişi var mı?"

Hatice, halasının sorduğu “gelinin dişi var mı?” sorusunu torunu olunca anlayacaktı...

Okuma yazması yoktu ama pek çok üniversite talebesine hatta profesöre ders verecek kadar bilgi tecrübe ve donanıma sahip bir kadındı. Ne de olsa o "hayat üniversitesi"nde okumuş acılarla dertlerle yokluklarla yoğrulmuş elleri nasırlı kalbi temiz; riya nedir bilmeyen bir köy kadını idi.

Öylesine özlü güzel sözleri nasihatleri vardı ki köyün bütün kadınları hemen her gün onun evinde toplanır, Ayşe halanın onlara verdiği dersi ağızları açık hiç ses çıkarmadan dinlerlerdi...

Şehirde yaşayan Hatice, yıllar sonra Ayşe halasını ziyaret için köye gelmişti. Birkaç hoş beşten sonra;

- Eee Hatice, daha neler yapıyorsun ben yaşlandım sen büyüdün. Çocukları evlendirdin mi? Torun var mı? Gelinlerle aran nasıl?

Bu soru karşısında Hatice'nin gözleri parıldamaya gülmeye başlar:

-Hala büyük oğlanı evlendirdim. Öbür ikisi duruyor bekâr. Allah’a şükür öyle bir gelinim var ki bir melek sanki. Allah herkese böyle bir gelin nasip etsin. İnan öz kızım olsa onu bu kadar sevemem. Güler yüzlü, konuşkan, terbiyeli... Elimi sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor. Öyle hamarat öyle hamarat birisi ki sorma gitsin. Görsen onu sen de çok seversin...

Ayşe hala biraz şaşırmışçasına tebessüm eder. Ne de olsa onda yılların tecrübesi vardır. Köyün bilge kadını, güngörmüş geçirmiş biridir... Bir müddet Hatice'yi süzdükten sonra mırıldanır:

-Maşallah ne güzel hep iyi taraflarını söylüyorsun, gelininin hiç kusuru yok mu?..

Diyecek olur ama Hatice halasının sözünü keserek çabuk çabuk cevap verir:

-Yok yok hala görsen bir melek sanki...

Bu sefer Ayşe hala bir soru sorar:

-Gelinin dişi var mı dişi?

Hatice şaşırır bu soru karşısında. Halasının ne dediğini anlayamamıştır.

-Amma da yaptın hala. Hiç yeni gelinin dişi olmaz mı? Bütün dişleri pırıl pırıl inci gibi bembeyaz. Güzel kusursuz bir gelin...

Ayşe hala manalı manalı yine gülmeye başlar. Bir müddet Hatice'yi süzdükten sonra cevap verir:

-A benim Hatice’m... Ben gelininin ağzındaki dişleri sormuyorum. Torunun oldu mu, torunun? Gelinin doğurdu mu çocuğu var mı demek istiyorum? DEVAMI YARIN

Ünal Bolat'ın önceki yazıları...