Mezarlık yakınında görülen neydi?

“Bu denli benzerlik az görülen cinstendi. Diğer soruları sormadan evden ayrıldım.”

Devrek (Zonguldak) Yeni Mezarlık, ilçe-Zonguldak arasında ilçenin metrelerle ifade edebileceğim kadar dışında. Asfalt kenarında ve evime yaklaşık 250 metre. Mezarlık yeni olması nedeniyle bakımlı, çoğu mezar yapılmış, çok sayıda üst görev yapmış kişiler metfun.

Mezarlığa sık sık giderim. Orada temizlik yapar, abdest alıp mezarlıklara biraz uzak mesafede namaz kılar, Kur’ân-ı kerim okurum... Çok sayıda cenaze defin işlemine bu mezarlıkta da yardımcı olmuşumdur.

2026 yılının Nisan ayı idi. Mezarlığa kuşluk vaktinde gidip Kur’ân okudum, dua yaptım ve kaza namazı kıldım. Sonrasında demir kapıyı açıp dışarı çıktım. Birkaç adım attım. Karşıya doğru bir baktım. Bir de ne göreyim? Bir adam asfalt yoldan karşıya geçiyor. Adamı tanıyayım diye dikkatlice baktım. Tanıdığım adam değil. Düşündüm, 15 yıldır burada yaşıyorum bu adam bizim mahalleden değil.

Çok sayıda sual içimden geçerken bir anda görülen kişinin metfun bulunan Muzaffer isimli tanıdığım biri olduğu bilgisi içime düştü. Bilgi, âdeta içimi kemiriyordu. Bu asfalttan daha önceleri çok sayıda tanıdık tanımadık insan gelip geçmişti. Bu kişiye olan ilgi ne idi?

Görülüp bir anda kaybolan kişinin meçhul bilgisi beni rahatsız ediyorken bir anda aklıma köylüsü ve aynı soy ismi taşıyan Ersan Bey geldi. Yaklaşık 40 yıl kadar yakın-uzak beraberlikleri olmuş. Komşum olan Ersan Bey ile TTK’da çalıştığı için hafta sonu görüşebildim.

Ersan’ın evine cumartesi Saat 11.00 sıralarında gittim. Oturur oturmaz geliş gayemi söyledim. Biraz konuştuk. Onun bilip anlattıklarıyla benim gördüklerim aynı idi. Bu denli benzerlik az görülen cinstendi. Sorulacak diğer soruları sormadan evden ayrıldım.

Birkaç gün sonra Ersan’la tekrar görüştüm. Ona gördüğüm kişinin düzenli, sebat ve sabırlı olduğunu anlattım. Daha sonrasında başka şeylerle ilgilenmemden dolayı görülen kişinin normal şekilde kaybolduğunu anladım. Yaklaşık 5 ay önce gerçekleşen bu olay sonrasında görülen adamı mezarlık istikametinden başta hiçbir yerde görmedim. Gördüklerim bir hayal miydi, sırlar âleminden bir şey miydi? Bana mı öyle geldi anlayamadım. Ama 'dinimizislam’da şöyle yazar: “Bir kimse birkaç defa dünyaya gelmez.”

Devrek-Zonguldak/Bayram Ören

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