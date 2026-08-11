Okula yeni gelen öğretmen

“Eğilip kulağına âşık olduğunu niyetinin ciddi olduğunu, evlenmek istediğini söyledi.”

Sultan’ın hatırasına bugün de devam ediyorum... Sultan, okul bahçesine geldi, evlerine çok yakındı. Okul bahçesinin eski siyah boyalı demirden bir kapısı vardı. Sağ tarafında okul müdürünün kaldığı lojman, karşısında okul binası vardı. Okul bahçesinin etrafı yüksek duvarlarla çevrili, boylu boyunca akasya ağaçları dikilmiş açan beyaz çiçekleri ortalığa baş döndürücü misk kokular bırakıyordu. Sultan her geçtiğinde okula hayranlıkla bakar hayallere dalardı. Çok güzel bir manzaraydı. Bugünü hayatı boyunca unutmayacaktı.

Bahçede çocuklar büyüklü, küçüklü koşuşturuyorlardı. Kimi yeni, kimi solmuş siyah önlük giyinmiş, kimisi de elbise ya da şalvarla gelmişlerdi.

Okula bu sene yeni bir öğretmen gelmişti. Sultan’ı yeni gelen bu öğretmen okutacaktı. Onun da ilk görev yeriydi. Okulunu yeni bitirmişti, çok da heyecanlıydı. Öğretmenini görür görmez Sultan’ın içini tarif edilmez bir duygu kaplamıştı. Göz göze geldiğinde de zaten al al olan yanakları daha da kızarıyor bu hâlinden de çok utanıyordu. Böylece günler geçti...

Sultan okulla tarla arasında gidip geliyor, öğretmenin verdiği ödevleri kusursuz yapmaya çalışıyordu. Ondan kötü bir söz duymak istemiyordu. Öğretmen de ona kızamıyor aksine mücadelesini gördükçe hayranlığı daha çok artıyordu. Çok çalıştığı için de acıyor ve üzülüyordu. Sultan artık okumaya başlamıştı, yazısı da güzeldi...

Nihayet yıl sonu geldi. Karne alacağı için seviniyor ama öğretmenini göremeyeceği için içten içe üzülüyordu.

Amcası “okudu artık yaza düğün yapalım” diye babasını sıkıştırıyor babası da kızına kıyamıyordu “daha küçük” deyip geçiştiriyordu.

Okulun son günü gelip çatmıştı. Sultan öğretmenine âşık olmuş, onu görmeden edemiyor gece gündüz onu düşünmekten uyuyamıyordu. Bunu kimseye söyleyemiyor içinde yaşıyordu...

Öğretmen de ilgisiz değildi. Sözlü olduğunu duyduğu Sultan’ı kaybetmek istemiyordu. Öğretmen Sultan’a yaklaştı ve eğilip kulağına doğru fısıldadı. Ona “âşık olduğunu niyetinin ciddi olduğunu, evlenmek istediğini” söyledi. Sultan birden heyecandan dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti neredeyse düşüp bayılacaktı. Demek o da kendisiyle aynı duyguları yaşıyormuş diye sevindi. DEVAMI YARIN

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