Ümitler yeniden tazelendi

En sağında bir metre yükseklik ve yarım metre eni olan kocaman bir fotoğraf vardı. Siyah beyaz bir fotoğraftı. Sağ yandan perspektif olarak çekilmiş bir fotoğraftı. İlerilere bakan hafif zayıfça başının üstünde saçları olmayan top sakallı gözleri küçük ve hafif çekikçe olan bir kişinin fotoğrafıydı.

Ben de sanayiye Makine Mühendisleri Odasına veya mühendislik tarihinde önemli çalışmalar yapmış bir kişi diye düşündüm.

Proje onaylarını BOTAŞ'a teslim edip büroya geldiğimde yöneticime Makine Mühendisleri Odasında girişte solda mavi renkli pano içindeki fotoğrafın kime ait olduğunu sordum. Yöneticim hafif tebessüm ederek ismini söyledi. Bu meşhur bir devlet lideriydi. Fakat odadaki fotoğrafını ilk kez görüyordum. Aklımdan da biraz geçmişti ama böyle bir ideolojik liderin fotoğrafının böyle bir mekâna bir poster gibi asılacağı hiç aklıma gelmemişti.

Kaldı ki bu lider bir hukukçuydu ve başka ülkenin lideriydi...

O gün hayatta hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar gibi oldum. Hâlâ da bu kanaatim pek değişmiş değildir... Sonra düşündüm... O zamana kadar üretilmemişleri üretseniz de stratejik ürünleri yapsanız da teknoloji hamleleri gerçekleştirseniz de başarınızın kriteri bunlar olamıyordu maalesef... Dinimize düşman, dilimize düşman, milletimize düşman, hatta milletimizi küçümseyen aşağılayan hâkim bir yapıya sadece başarılarınızla kendinizi kabul ettirebilmeniz mümkün olmuyordu...

Günümüzde birçok konuda dünya değişti, hayat farklılaştı... İnsanlar meslekler kurum ve kuruluşlar kendini değiştirip dönüştürdü... Birçok yerde kurum ve kuruluştu bu kafalar tek tük kalsa da ülkede insanlar hemen her alanda dünyaya entegre olabilecek şekilde başarılara imza atabiliyorlar şükür... Sofistike sanayi ürünlerinde, yazılımda, teknolojide, finansta arzulanan hedefe ulaşmak üzere gayret gösteriyorlar...

Ülkemi rıhtıma kalın iplerle bağlı bir gemiye benzetiyordum. Motorlar çalışıyor, her şey tam kapasite ile gayret hâlinde olsa da gemi yol alamıyordu. Güç ve enerji olduğu yerde tükeniyordu... Şimdi gençlerin ruh hâline bakınca ümitlerin yeniden tazelendiğini görebiliyorsunuz...

Hakan Özcan

