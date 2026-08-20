Davetimiz var, bekleriz...

Her birlikteliğin ya da ayrılığın maddi veya manevi külfeti aynı olmuyor. Hele konu evlilik ise. O tamamen ayrı bir kategori. Ne istatistiğe uyuyor ne de evdeki hesaba.

Maalesef ki günümüzde yuva kurmaya başlarken de biterken de evlilikler, hatta tüm bunların ön hazırlığında bile, yaşanan sıkıntıların her biri acı bir tecrübe oluyor. Maddi ve manevi bedeli, ağır bir yüke dönüşen kimi evlilikler sebebiyle de artık insanlar evlenmekten korkuyor hatta kimileri vazgeçiyor.

Masraf kalemlerinin çokluğu ve alışveriş listesi gibi istekler, hiçbir standarda sığmıyor. Mutlu bir aile olma hayali, yeni moda türlü çeşit evlilik çılgınlığı uğruna kâbusa dönüşüyor.

Dünyadaki evliliklerin özentisi ya da ithal geleneklerin gereksizliği yüzünden, o mutlu(!) gün için yapılan uçarı harcama unutulmuyor. Yaşananların pişmanlığında hatırlanmak dahi istenmiyor. Örnek mi?

Düğüne özel, araba süsleme fantezisinde ön tarafa "Mutluyuz" arkasına da "Evleniyoruz" yazdırılıyor ya; gösterişten başka herhangi bir sihri olmayan bu iki kelimeden sadece bir tanesi gerçekleşiyor. Diğeri ise bir ömür hatıra fotoğrafı olarak kalıyor...

Evlilik artık sermaye isteyen, sanki yüksek maliyetli şirket ortaklığı gibi maddi finans statüsüne dönüşmüş durumda. Sözü, nişanı, alışverişi, takısı, töreni derken kantarın topuzu kaçıyor. Pembe panjurlu evde mutlu, çocuklu yaşama hayalleri maalesef ki hayal kırıklıklarına dönüşüyor. Vahim olan şu ki, evlenenlerin sayısı geçmişe oranla her yıl azalırken, maalesef ki boşananların sayısı artıyor. Devlet ve milletçe çareler düşünülemez mi?

Acaba evlilik öncesinde bir bilene mi sorulsa? Gençlerimize ne evlenme korkusu yaşatalım ne de evlenmek isteyenleri, derin düşünceler içinde yalnız bırakalım. Orta yol her zaman vardır.

Unutmayalım!.. Mutluluk kelimesi düğün arabalarında ve davetiyelerde yazılı kalmasın!..

Ender Kandeniz- E. Maden Müh.

ŞİİR

Tavsiye

Millî serveti asla tamah edip soymayın,

Helal yiyin, asla haram ile doymayın.

Yemeyeceğiniz meyveyi,

İnsanları, doğayı soymayın.

Kıyafetinizi eve girmeden soymayın,

Doyduktan sonra üstüne koymayın.

İyi geçinin, insanları yormayın,

Örtünün, bedeninizi soymayın.

Soyunuzu sopunuzu koruyun,

Düşmanları ülkenize koymayın.

Salih

SAĞLIK OLSUN

Doymamış Yağlar: Doymamış yağları oluşturan yağ asidi zincirindeki karbon atomları arasında çift bağ bulunur. İki ana çoklu doymamış yağ türü vardır. Bunlar; Omega-3 yağ asitleri ve Omega-6 yağ asitleridir. İsimlendirmede yer alan rakamlar ilk çift bağın karbon zincirindeki konumunu ifade eder. Vücut tarafından üretilmediklerinden elzem yağ asitleri olarak tanımlanırlar ve dışarıdan almak zorunda olduğumuz yağlardır. Doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunur ve sağlıklı yağlar olarak ifade edilir ve beslenmede en az %10 civarında tüketilmesinde fayda vardır. Omega-3, Omega-6 yağ asitleri arasındaki dengeyi sağlamak, bir dizi kronik hastalığı önleyebilmek için önemlidir. Doymamış yağların faydaları:

Doymuş yağlar yerine daha fazla miktarlarda çoklu doymamış yağ tüketmenin kalp hastalığı riskini azaltabileceğine dair kanıtlar bulunuyor. Kandaki kolesterol seviyelerini yükseltmezler. Kalp ritmini düzenlerler. Kalp ve damarları temizleyerek sağlığı korurlar. [www.turkiyehastanesi.com]

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