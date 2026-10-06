Dünyayı küçük görmek, yükü hafifletmek

Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan ve geceye kadar süren o amansız koşturmacayı bir anlığına düşünün… İşler, yetişmesi gereken teslim tarihleri, bitmek bilmeyen sorumluluklar, makamlar, hırslar ve birikimler… Kendimizi kaptırdığımız bu dünyevi girdapta sürekli bir şeylerin peşinden koşuyoruz. Fakat günün sonunda elimizde kalan tek şey; derin bir zihinsel yorgunluk ve içsel bir boşluk hissi oluyor.
Sahi, bunca telaş, bunca çaba ve uykusuz gece tam olarak ne için?
Bir an durup dünyevi işlerin o abartılmış ağırlığına dışarıdan baktığımızda, aslında ne kadar da geçici ve anlamsız olduklarını fark ediyoruz. Bugün uğruna uykularımızı kaçırdığımız, günlerce dert edindiğimiz, başkalarıyla kıyasıya yarıştığımız pek çok şey; yarın hatırlamayacağımız küçük detaylardan ibaret. İçinde kaybolduğumuz dünya, ne kadar büyütürsek büyütelim, bir nefeslik ömrün sığabileceği dar bir sahneden fazlası değil. Dünyayı gözümüzde büyüttükçe yükümüz ağırlaşıyor; oysa onu ait olduğu yere, yani küçüklüğüne çekebilsek, ruhumuz üzerindeki o devasa baskı bir anda hafifleyecek.
İşte tam bu anlamsızlık ve yorgunluk hissinin insanı boğmaya başladığı yerde, imdadımıza Rabbimizi anmak yetişiyor.
Rabbimizi hatırlamak, dünya hengamesinin ortasında ruha açılan en ferah pencerendir. Zihin dünyalık kaygılarla bulanmışken; kalpten gelen tek bir "Allah" kelamı, "Sübhanallah" ya da "Elhamdülillah" nidası, insanın üzerine serpilen serin bir su gibidir. Kalp, dünyalık hiçbir başarıyla, hiçbir maddi güçle doyamaz; çünkü onun asıl gıdası, Yaratanı ile kurduğu o gizli ve samimi bağdır.
Dünya işlerini büsbütün terk etmek değildir amaç; aksine, onları ait oldukları ikincil plana koyabilmektir. Dünyayı kalbimize koymak yerine elimizde tutmayı öğrendiğimizde, yükümüz hafifler.
Tuğba Özönal
ŞİİR
Not: Gerekirse 11 dörtlükten 5 dörtlük internette de yayınlanabilir Efendim...
Seâdet-i Ebediyye
Dinde hüccet, kaynak kitap
Seâdet-i Ebediyye
Bütün insanlığa hitap
Seâdet-i Ebediyye
En şifalı, misal-i bal
Okuyanda düzelir hâl
Bize rehber Tam İlmihâl
Seâdet-i Ebediyye
Kaynağından doğru ilim
Tatbik eden olur âlim
Yol gösteren ilmihâlim
Seâdet-i Ebediyye
Tarih ve fen; dinî, millî
Anlatımı güzel dilli
Her şeyiyle hak söz, belli
Seâdet-i Ebediyye
Fen bilgisi, din bilgisi
Her cümlenin var belgesi
Ehl-i sünnet göstergesi
Seâdet-i Ebediyye
Anlatılmış dört hak mezhep
Öğretilmiş ahlâk, edep
Burda Silsiletü'z zehep
Seâdet-i Ebediyye
Mektubat’ın dokusu var
Farukî'nin kokusu var
İnsanlara huzur yayar
Seâdet-i Ebediyye
Okunmalı gündüz gece
Satır satır, hece hece
Feyzler dolar kalbe nice
Seâdet-i Ebediyye
Olma pişman, yapma ağıt
Bu kitabı oku, dağıt
Dile gelmiş kalem, kâğıt
Seâdet-i Ebediyye
Yazmış Hüseyn Hilmi Işık
Hepimize olmuş ışık
Okuyanlar olur âşık
Seâdet-i Ebediyye
Anahtarın olsun senin
Aranılan hazinenin
Nakş'edilmiş islâm-ı din
Seâdet-i Ebediyye
Kadir Çetin (Meftun)
8.9.2026 Kuşadası
BİTKİLERİN DİLİNDEN
İNCİR MEVSİMİ: İncir, yüksek lif içerir. Bu sayede sindirim sistemini destekler. Bu lezzetli ve kıymetli meyvenin lif oranı bağırsak hareketlerini düzenlediği gibi birçok insanın kâbusu olan kabızlığı önlemeye çok yardımcı olur. İncir prebiyotik bir meyvedir. Bu sebeple bağırsaktaki yararlı bakterileri besler. Dahası var, incir potasyum yönünden de zengindir. Bu sebeple kan basıncını dengelemeye katkıda bulunur. Beraberinde kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi minerallere sahiptir. Bu sebeple kemik yoğunluğunu artırmaya ve osteoporoz riskini azaltmaya iyi gelebilen bir meyvedir. İncir antioksidan ve anti inflamatuar bir meyvedir. İncir hücre hasarını gidermeye yarayan bir bitkidir. Bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca cilt sağlığını destekler. Kalbe de çok iyi gelir. Lifli olması ve potasyum bulunması sebebiyle kolesterolü dengelemede ve tansiyonu kontrol etmede oldukça etkilidir.
İncirin şekeri doğal şekerdir. Bu sebeple enerji sağlayıp tokluk hissi verirken kan şekerinin düzenlenmesine etki edebilir. Kurusu da vardır tazesi de vardır. İncirde A, B, C ve K vitaminleri vardır. Demir mineralleri vardır. İncir genel olarak beslenmeye en iyi gelen besinlerden biridir...
Sağlığınız için doktorunuza başvurunuz.