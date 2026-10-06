Dünyayı küçük görmek, yükü hafifletmek

Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan ve geceye kadar süren o amansız koşturmacayı bir anlığına düşünün… İşler, yetişmesi gereken teslim tarihleri, bitmek bilmeyen sorumluluklar, makamlar, hırslar ve birikimler… Kendimizi kaptırdığımız bu dünyevi girdapta sürekli bir şeylerin peşinden koşuyoruz. Fakat günün sonunda elimizde kalan tek şey; derin bir zihinsel yorgunluk ve içsel bir boşluk hissi oluyor.

Sahi, bunca telaş, bunca çaba ve uykusuz gece tam olarak ne için?

Bir an durup dünyevi işlerin o abartılmış ağırlığına dışarıdan baktığımızda, aslında ne kadar da geçici ve anlamsız olduklarını fark ediyoruz. Bugün uğruna uykularımızı kaçırdığımız, günlerce dert edindiğimiz, başkalarıyla kıyasıya yarıştığımız pek çok şey; yarın hatırlamayacağımız küçük detaylardan ibaret. İçinde kaybolduğumuz dünya, ne kadar büyütürsek büyütelim, bir nefeslik ömrün sığabileceği dar bir sahneden fazlası değil. Dünyayı gözümüzde büyüttükçe yükümüz ağırlaşıyor; oysa onu ait olduğu yere, yani küçüklüğüne çekebilsek, ruhumuz üzerindeki o devasa baskı bir anda hafifleyecek.

İşte tam bu anlamsızlık ve yorgunluk hissinin insanı boğmaya başladığı yerde, imdadımıza Rabbimizi anmak yetişiyor.

Rabbimizi hatırlamak, dünya hengamesinin ortasında ruha açılan en ferah pencerendir. Zihin dünyalık kaygılarla bulanmışken; kalpten gelen tek bir "Allah" kelamı, "Sübhanallah" ya da "Elhamdülillah" nidası, insanın üzerine serpilen serin bir su gibidir. Kalp, dünyalık hiçbir başarıyla, hiçbir maddi güçle doyamaz; çünkü onun asıl gıdası, Yaratanı ile kurduğu o gizli ve samimi bağdır.

Dünya işlerini büsbütün terk etmek değildir amaç; aksine, onları ait oldukları ikincil plana koyabilmektir. Dünyayı kalbimize koymak yerine elimizde tutmayı öğrendiğimizde, yükümüz hafifler.

Tuğba Özönal

ŞİİR

Not: Gerekirse 11 dörtlükten 5 dörtlük internette de yayınlanabilir Efendim...

Seâdet-i Ebediyye

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‎Dinde hüccet, kaynak kitap

‎Seâdet-i Ebediyye

‎Bütün insanlığa hitap

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎En şifalı, misal-i bal

‎Okuyanda düzelir hâl

‎Bize rehber Tam İlmihâl

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Kaynağından doğru ilim

‎Tatbik eden olur âlim

‎Yol gösteren ilmihâlim

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Tarih ve fen; dinî, millî

‎Anlatımı güzel dilli

‎Her şeyiyle hak söz, belli

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Fen bilgisi, din bilgisi

‎Her cümlenin var belgesi

‎Ehl-i sünnet göstergesi

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Anlatılmış dört hak mezhep

‎Öğretilmiş ahlâk, edep

‎Burda Silsiletü'z zehep

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Mektubat’ın dokusu var

‎Farukî'nin kokusu var

‎İnsanlara huzur yayar

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Okunmalı gündüz gece

‎Satır satır, hece hece

‎Feyzler dolar kalbe nice

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Olma pişman, yapma ağıt

‎Bu kitabı oku, dağıt

‎Dile gelmiş kalem, kâğıt

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Yazmış Hüseyn Hilmi Işık

‎Hepimize olmuş ışık

‎Okuyanlar olur âşık

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Anahtarın olsun senin

‎Aranılan hazinenin

‎Nakş'edilmiş islâm-ı din

‎Seâdet-i Ebediyye

‎

‎Kadir Çetin (Meftun)

‎8.9.2026 Kuşadası

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BİTKİLERİN DİLİNDEN

İNCİR MEVSİMİ: İncir, yüksek lif içerir. Bu sayede sindirim sistemini destekler. Bu lezzetli ve kıymetli meyvenin lif oranı bağırsak hareketlerini düzenlediği gibi birçok insanın kâbusu olan kabızlığı önlemeye çok yardımcı olur. İncir prebiyotik bir meyvedir. Bu sebeple bağırsaktaki yararlı bakterileri besler. Dahası var, incir potasyum yönünden de zengindir. Bu sebeple kan basıncını dengelemeye katkıda bulunur. Beraberinde kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi minerallere sahiptir. Bu sebeple kemik yoğunluğunu artırmaya ve osteoporoz riskini azaltmaya iyi gelebilen bir meyvedir. İncir antioksidan ve anti inflamatuar bir meyvedir. İncir hücre hasarını gidermeye yarayan bir bitkidir. Bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca cilt sağlığını destekler. Kalbe de çok iyi gelir. Lifli olması ve potasyum bulunması sebebiyle kolesterolü dengelemede ve tansiyonu kontrol etmede oldukça etkilidir.

İncirin şekeri doğal şekerdir. Bu sebeple enerji sağlayıp tokluk hissi verirken kan şekerinin düzenlenmesine etki edebilir. Kurusu da vardır tazesi de vardır. İncirde A, B, C ve K vitaminleri vardır. Demir mineralleri vardır. İncir genel olarak beslenmeye en iyi gelen besinlerden biridir...

Sağlığınız için doktorunuza başvurunuz.

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