Başkalarına yardımcı olamıyorsanız, kendinize de faydanız yoktur inanın. Sadece başkaları için kapıyı tutmak veya buna benzer basit bir jest bile olsa sizin hayatınızda inanılmaz pozitif etkiler oluşur. Hem kendinizi harika hisseder hem yaptığınız iyiliğiniz hayat yolunda bir şekilde size geri döner. Bunu siz fark etseniz de fark etmeseniz de böyledir... Başkalarına yardım etmiyorsanız, onlar da size yardım etmeyeceklerdir ve aslında yardım etmeleri de gerekmiyor demektir. Oysa kim olursa olsun hayatının belirli döneminde veya dönemlerinde mutlaka yardıma ihtiyaç duyar...

Kişisel tutkunuzu takip edin, para da sizi takip edecektir: Tutkunuz varsa ve işinizi yaparken keyif alıyorsanız ben buna "iş" demem. O işte yeni bir şeyler oluşturabilmek için odaklanın ve daha fazla tutkuyla davranın. Paraya odaklanmayın. O işinizdeki başarı parayı size önünde sonunda getirecektir. Eğer paraya odaklanırsanız siz kaliteye değil gelecek bir miktara odaklanmışsınız demektir.

Eğer kolay olsaydı herkes yapardı: İşte bu yüzden "çabucak zengin olma" reçetelerinin hiçbiri işe yaramamıştır. Eğer bu kadar kolay ve çabuk yoldan zengin olmak mümkün olsa o zaman her isteyen milyoner olurdu. Para kazanmak ve size verilen görevi başarmak sıkı çalışmayı gerektirir ama harcadığınız çabaların karşılığını en sonunda alırsınız.

Pek çok yeteneğiniz var: Yetenekli bir atlet veya müzisyen olabilirsiniz ama belki de sizin bilmediğiniz on tane daha yeteneğiniz olabilir. İnsanlar iyi yapabildikleri bir şey bulunca genellikle ona odaklanırlar ve daha başka hangi alanlarda yetenekleri olabileceğini düşünmezler.

Başka birinin başına her zaman daha kötüsü gelmiş olabilir: Bazen kötü bir gün geçirmişsinizdir ama kötümserliğe kapılmadan önce durun ve düşünün, her gün sizden daha kötü bir gün geçirmiş milyonlarca insan var şu dünyada.

Başkalarına ihtiyacınız var: Gerçekten elinizden geldiğince dost kazanın, arkadaş edinin. Ve asla köprüleri yakmayın. Başarı için başka insanlara kesinlikle ihtiyacınız olacaktır.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Zamanın akışı...

Öyle bir yerdeyim ki, ne Araf, ne zaman.

Akıp giden her şeye tarafsız ve bitap.

Birçok sevgi biriktirip kendimden uzak,

Yolumu kaybetmiş hâllerden biriyim.

Sevgiyi ovaya haykırdım, sarardı her yer.

Demek benim aşkımdır ovayı serinleten.

Umudum bir çare, arayıştan kaçmaz.

Hep ordayım, ben bu gidişle gelmem.

Hayallerin birinde takılırken gördüm beni.

Uzaktaki yakında fecri izler gözlerim.

Arayışım bitmez, bu dolanıklık sürerse.

Bilirim ben artıyım, sen ekside kalırken.

Mutluluk bir andır, huzur ise bâki...

Durursam bulurum, yavaştaki hâlimi.

Koşmaya geldiğim bu dünyada ben fâni,

Yaşayanı görür Rab, benden kalır bir hani.

Dur durak bilmez akıl, kalbe izin vermez ki.

Kendimden çok herkese yeter gibi.

Olur yaa bir gün huzura hâkimiyet,

Bilirim ki ebedî hayattır bizi var eden.

Kübra Çoktan

ESKİMEZ KELİMELER

MAHİYET: 1. isim Nitelik, öz, asıl, esas; özlük, vasıf. 2. İçyüz.

KESAFET: 1. Çokluk 2. Yoğunluk 3. Saydam olmama durumu.

LÜZUM: Gerek.

KANAAT: 1. Elindekinden hoşnut olma durumu, yeter bulma, fazlasını istememe. 2. Yetinme. 3. Birine veya bir şeye karşı duyulan güven. 4. Görüş.

HEZİMET: Bozgun.

TEREDDÜT: 1. Kararsızlık 2. Duraksama.

TEMAYÜZ: Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme.

RÜŞVET-İ KELAM: Dalkavukluk, söz rüşveti.

HARBİ UMUMÎ: Dünya Savaşı.

TASFİYE: 1. Arıtma, ayıklama, temizleme. 2. Özleştirme. 3. Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi; likidasyon. 4. (Mecaz) Bir kurum veya iş yerinde türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.

İHDAS: 1. Ortaya çıkarma, meydana getirme. 2. Kurma.

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