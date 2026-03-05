Bazı deyimlerin hikâyeleri vardır, ben de bugün size “Gökten zembille inmek” deyiminin hikâyesini yazacağım. Aslında daha önce de değişik ifadelerle dile getirilmiş bu hikâyeyi sizlerle paylaşacağım.

Hikâyede adı geçen Ali Cemali Efendi Osmanlı döneminde 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşamış hatta bazı yıllarda Şeyhülislamlık görevini de icra etmiş bir âlimmiş.

Karşısında kim olursa olsun doğru olanı söylemekten imtina etmeyen, halk arasında kendisine çok sevgi ve saygı duyulan Ali Cemali Efendi, lafı haddinden fazla uzatmaktan, lüzumsuz konuşmaktan ise pek hoşnut olmazmış.

İstanbul-Zeyrek’teki iki katlı ahşap evinde yaşarmış ve evinin önünde toplanan ahali dert ve şikâyetlerini Ali Cemali Efendiye iletirlermiş. Takdir edersiniz ki zor bir iştir.

Her gün sayısız insan kapıya gelecek, zihinlerini meşgul eden pek çok meseleyi ve birçoğu da birbirini andıran o sualleri büyük bir güvenle ümitle size arz edecek ve bunlara kırmadan dökmeden usulünce ve doğru hâlde cevap vereceksiniz. Hayli zor ve mesuliyet isteyen bir iş... Ama o, bunu kurtuluşun sermayesi bilir ve “insanlara hakkın kelamını öğretmekten güzel bir iş mi vardır?” deyip kendisine yöneltilen tüm suallere cevap verirmiş.

Zamanla bu durumla ilgili kolay bir yol geliştirir... Cumbasından sepet sarkıtır, dilekçeleri, soruları sepete bırakmalarını ister. Onları yukarıya çeker, cevaplarını da yine yazarak aynı sepetle aşağıya indirirmiş. Soru soran ahali, Ali Efendi’nin bu sepetteki fetvasını yani hükmünü okuyup ona göre hareket eder olmuş... Cumbasından sarkıttığı, hasırdan örülmüş kulplu sepetin adı ise zembilmiş. Bundan dolayı halk Ali Cemali Efendiye “Zembilli” lakabını takmış ve günümüze ulaşan “Gökten zembille inmek” deyimi de buradan türemiştir. Hatta bu hikâye 2018 KPSS sorusu olarak da çıkmıştır.

Muhammet Uygun

ŞİİR

Olmaz

Ömür geçer su gibi

İçenlerden kanan olmaz,

Hayat ince bir yol gibi

Gidenlerden dönen olmaz...

Bulut, dağından yücedir,

Rüzgâr varken ya nicedir?

Ölüm var, kibir kimedir?

Toprak, kime bilen olmaz

Kar yağar sanma ki başın

Kırlaşmıştır geçer yaşın,

Divanda yargılanışın,

Tek amele güven olmaz...

Bağ olmadan bağban olmaz,

Gül var iken bülbül susmaz,

Kimler geldi kimler geçti,

Bu fânide kalan olmaz...

Yavuz Selim Bulut

SAĞLIK OLSUN

Checkup: "Checkup" kelimesi, tüm dünyada "genel sağlık taraması" anlamında yaygın olarak kullanılır. Checkup, yalnızca mevcut bir hastalığın erken teşhisine yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda sağlıklı bireylerin genel sağlık durumlarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesini sağlar. Kendinize ve sağlığınıza zaman ayırarak, vücudunuzun ihtiyaçlarını ve muhtemel risklerini daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Günümüz tıbbındaki büyük ilerlemeler sayesinde pek çok hastalık, daha ortaya çıkmadan ya da başlangıç evresindeyken tespit edilip önlenebilir hâle gelmiştir. Bu erken teşhis ve koruyucu sağlık anlayışı sayesinde hem ağır tedavi süreçleri hem de yüksek maliyetli sağlık harcamalarının önüne geçmek mümkündür. [www.turkiyehastanesi.com]

