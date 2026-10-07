Kahvenin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! İnsanoğlu kahve içmeye başladığından beri kahve aynı kahve ama etrafındaki dünya epey değişti. Eskiden bir tepsiye fincan, yanına su ve bir lokum konur, kahve gelirdi. Şimdi kahvenin gelişi için epey hazırlık yapılıyor.

Kahve makinesinin modeli, kahvenin çekirdeği, öğütülme derecesi, fincanın şekli, sunum tepsisi… Suyun bile artık bir karakteri var. İçine kuru gül mü koysak limon dilimini bardağa mı saplasak? Yakında su “ben zaten suyum, beni rahat bırakın” diyecek.

Fincanlar zaten ayrı mesele. Bir kahve içeceğiz ama fincanın da ruh hâline uygun olması gerekiyor. Sabah başka, misafir gelince başka, özel günlerde başka… Dolapta fincan sayısı aile nüfusunu çoktan geçmiş durumda.

Kahve makinelerinin fiyatları da cabası. Bazılarını görünce insan, “Bu makine kahve mi yapıyor, yoksa çekirdeği tarladan kendisi mi topluyor?” diye düşünüyor.

Dışarıda kahve içmenin de artık ayrı bir hesabı var. Kahveyi içerken keyif, hesap gelirken kısa süreli bir muhasebe toplantısı yaşanıyor.

Bütün bunları seviyoruz. Güzel fincan, güzel sunum, kahve köşesi… İnsanın gözünü de gönlünü de hoş ediyor. Mesele bunların olması değil. Sadece bazen kahvenin etrafında o kadar çok şey birikiyor ki, kahvenin kendisine sıra gelmesi biraz gecikiyor.

Eskiden kahve bahane, sohbet şahane derdik. Şimdi kahve de şahane, fincan da şahane, tepsi de şahane… Muhabbet biraz figüran kalmış galiba; başrolü sunum kapmış. Neyse, dekorun arkasında bekliyorsa çağırıverelim, kahve soğumadan biraz da muhabbet edelim.

Yoksa yakında kahve içmek için önce kahve köşesine randevu almamız gerekecek!

İlknur Şahin

ŞİİR

Aynayı kırma

Başkasında kusur, arama gönül,

Kendi hâline bak, ey güzel gönül.

Ayna sana söyler saklı olanı,

Doğruyu kendinde ara ey gönül.

Bir hata işlersen hemen dön geri,

Vicdanın seslenir, dön yine geri.

Nefsin bahaneler dizer önüne,

Hakkı kabul eyle, hemen dön geri.

Yanlışa alışır günbegün insan,

Vicdan susar sonra, aldanır insan.

Günahına bir gün ibadet derse,

Kendi eliyle de yıkılır insan.

Kusurunu bilmek büyük devlettir,

Eksiğini bilmek güzel nimettir.

Nefse ağır gelir açık bir ikaz,

Hatasını görmek gerçek servettir.

Dostun sözü bazen canını yakar,

Lâkin o söz sana aynayı tutar.

Kızıp aynayı mı kırmalı insan?

Nasihat gönülde yarayı sarar.

Her akşam kendine hesabını sor,

Hangi kalbi kırdın, hesabını sor.

Kusuru saymayı bırak ey insan,

Kurtuluşun için hesabını sor.

Hüseyin Demir-İstanbul

DUYGU DAMLASI

HER ŞEY ZAMANINDA: Herhangi bir problemi veya sıkıntısı sebebiyle araştırma yapamayan ebeveynlere anlayış göstermek lazım ama hem bilmediği araştırmadığı hâlde sosyal medyada kaydır kaydır paylaşımlardan etkilenerek gelip evde öğrendikleri doğru imiş gibi çocuklarına disiplin vermeye çalışanlara kahroluyor unsan. Hiç olmazsa takip ettiği ve beğendiği konuyu aileye eşine ve çocuklarına uygulayacağı zaman bari onun doğru olup olmadığını araştırdıktan sonra karar verse. Bir de çocuğuna onu yaptırmak bunu öğretmek bundan haber vermek gibi her biri birbirinden önemli(!) görevleri olan bir baba başını kaldırıp da çocuğuna çocuk olduğunu bilerek çocukluğunu yaşamasını niçin düşünmez. Çocuklarınıza çocukluğunu yaşatın, çocuklarınızı çocukça sevin. Sonra büyüdüklerinde ne çocukluk kalıyor ne sevmeye fırsat. Her şey zamanında dedikleri bu olsa gerek... [Ferhan Çağdar]

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