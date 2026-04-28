Siz ne yaparsanız çocuğunuz ne yapar?

Dünkü yazımda “Yengeç Kitabı”nın yazarı C.G. Salzman’dan söz ederek onun verdiği örnekleri paylaşmaya başlamıştım. İşte verdiği örneklerden bazıları:

-Yerine getiremeyecek sözler verirseniz, karı koca olarak birbirinize saygı göstermezseniz, çocuklarınızın yanında birbirinizi eleştirir, kavga eder, birbirinize hakaret ederseniz çocuklarınızın güvenini kaybedersiniz.

-İki kardeşten birini sürekli över, diğerini sürekli eleştirirseniz, birine sürekli ödül verir diğerini sürekli cezalandırırsanız çocuklarınız birbirlerini kıskanmaya başlar.

-Onlara sürekli kötü insanlardan bahsederseniz, herkesin menfaat için birbirini aldattığını, dünyada güvenilecek insanların kalmadığını söylerseniz çocuğunuzu insanlardan soğutmuş olursunuz.

-Aileniz dâhil herkese kaba davranırsanız, çocuklarınızın gözü önünde hayvanlara eziyet ederseniz, komşu veya iş arkadaşlarınızla dövüşürseniz, düşmanlarınızın çok olduğundan bahsederseniz, tabanca ve bıçaksız gezmezseniz çocuğunuzun acımasız ve zalim olmasını sağlarsınız.

- “Önce ders sonra oyun” kuralında acımasız olursanız, ders yapmadığı zaman çok katı yasaklar koyarsanız çocuğunuzu okuldan soğutursunuz.

-Çocukların her istediğini yerine getirirseniz, onları oyuncak ve hediye yağmuruna tutarsanız çocuklarınızın bencil ve şımarık olmasına sebep olursunuz.

Onu kandırırsanız, başkalarına yalan söylerseniz, suçlarını itiraf ettiklerinde bile azarlarsanız çocuklarınızı yalana alıştırışınız.

-Sürekli dedikodu yapar, herkesin arkasından konuşursanız çocuğunuzu da dedikoducu yaparsınız.

Çocuk anne ve babasını taklit ederek sosyal yaşama alışır. Aile içinden seçtiği örnek kişi, bozuk kişilik yapısına sahipse, kötü davranış şeklinin çocukta da görülme ihtimali yüksektir.

Bu nedenle anne-babanın çocuğa iyi örnek olması çok önemlidir. Ebeveynlerin, sözlerden çok davranışlarıyla model olmaları gerekir. Sevgiyle kalın…

Seyfettin Karamızrak

ŞİİR

Dünya ehli

Bak dünyanın türlü türlü işine

Ehlinin gönlünde sultan olmuştu,

Çoğu gaye görüp düşmüş peşine

Oysaki ne seher ne tan olmuştu.

Cihan bir tarladır, ahrete durak

Kötülük ekenler cennete ırak

Bırak şu dünyanın peşini bırak

Ölüm var, gün geçmiş bak dün olmuştu.

Yanlışına doğru diyenler gördüm,

Asilik hırkası giyenler gördüm,

Yetimin hakkını yiyenler gördüm,

Sanki hayat, baki bir han olmuştu.

Dünyada hak yoldan sapan tanıdım,

Malına mülküne tapan tanıdım,

Yanlışını kıble yapan tanıdım,

Kimine inancı bir 'din' olmuştu.

Şakî olup nimetleri tepenler,

Haram malı öpe öpe ütenler

Cehennemde bile dibe gidenler

Kıyamet herkeste bir gün olmuştu.

Durmuş Tunacık

BİTKİLERİN DİLİ

BAKLAGİLLER: Baklagiller deyince aklımıza kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye, bakla vb. gelir. Bunlar bitkisel protein, yüksek lif, B vitaminleri, demir, magnezyum, çinko, potasyum ve folik asit gibi besin ögeleri ile doludur. Kolesterol içermezler. Bitkisel protein depolarıdır. Kalbe iyi gelirler. Kan şekerini dengelemeye destek olmakta ve diyabet riskini azaltmaktadırlar. Sindirim sistemini düzenlemede ve kabızlığı önlemede çok faydalı besinlerdir. Bağışıklık sistemini güçlendirirler. Kemikleri güçlendirirler. Kansızlığa iyi gelirler. Ayrıca antioksidanlar hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı, dinç ve uzun bir ömre vesile olurlar. Gaz yapma problemini azaltmak için de inceden ıslatıp haşlama suyunu dökmek iyi olur. Baklagilleri dönüşümlü tüketmek tavsiye edilir. Hatta yanında yeşillik domates vb. de olursa demir emilimini artırmaya yardımcı olur... Sağlığınız için doktorunuza danışınız.

