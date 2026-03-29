Bunları ilk kez CHP sayesinde gördük

Hakkını yemeyelim, bir tek Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bu tür skandallar azalmıştı.

Otobüste travestilerle basılanlar, parti binalarında kadına tacizler falan oluyordu ama, en azından en tepede, genel merkezde yahut belediyelerde bu denli rezillikler olmuyordu.

Olursa da hemen gereği yapılıyordu.

***

Belki de bir önceki genel başkanın kaset skandalının patlamasından kaynaklı bir durumdu!

Evli sekreteri ile aşk yaşayıp, ödül olarak kadını milletvekili yapmak, olsa olsa CHP’de görülebilecek bir hadiseydi; bedeli de ağır ödendi.

Gelin görün ki, Kılıçdaroğlu döneminde biraz durulan parti, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel operasyonuyla birlikte hepten zıvanadan çıktı.

Pavyonda delegeye para dağıtmak, belediye iştiraklerinin ürettiği evleri partiyi ele geçirmek için rüşvet aracı yapmak, bugüne kadar hangi partide görülmüş şeydi?

Parti yönetiminin yediğin herzelerin mahkemeye taşınması neticesinde, İl Başkanlığına geçici görevlendirilen yedi göbek bir CHP’linin odasına gece yarısı girip içeriye pislemek, masasına-koltuğuna dışkılamak başka bir partide görülen hadise miydi?

Ya mezar başında kadeh tokuşturulduğunu, bir parti genel başkanının gece içip içip belediye başkanına ağza alınmayacak küfürler yağdırdığını başka hangi partide gördünüz?

İşte bugünkü CHP, böylelerinin başa geldiği, şirazesinden çıkmış, öylesine denetimsiz, öylesine başıboş, öylesine vurdumduymaz bir parti ki, bunların eline geçen yerel yönetimlerde patlayan skandallara zaten yetişemez olduk.

Yandaşını, yakın akrabanı kadroya almak bütün partilerde az çok görülür şeydir… Lakin, bir belediyeye 21 akrabanı doldurmak nasıl iştir kardeşim?

Şaka değil, bunların fakir fukaraya yemek verdiği aşevindeki kavurmadan yarış atlarına takılan çip çıktı! Daha ötesi var mı?

Hoş, daha önce de güya korumaya aldıkları Büyükada’daki atların bir kısmını bakımsızlıktan öldürdükleri ortaya çıkmıştı ama, kayıp olanların akibeti nedir, çipli olmadıkları için bilmiyoruz.

***

Yahu hangi birini söyleyelim, hangi birini yazalım.

İBB’deki çete dosyasının, Antalya’daki vurgun dosyasının kapağını açıyorsunuz, içinde yok yok…

Bunlar gibi, son örneklerini Uşak’ta, Giresun Görele’de gördüğümüz üzere, yasak aşk yaşamanın, tacizin, içkili âlemlerin, yolsuzluğun, rüşvetin, irtikabın bu partide nasıl sıradanlaştığına şahit oluyoruz her operasyonda.

Şu tuhaflıklara bakın ki, polis Beykoz’da kadın belediye başkan yardımcısını gece yarısı gözaltına almaya gidiyor, evden bir erkek başkan yardımcısı çıkıyor!

Uşak Belediye Başkanı’nı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına almaya otele gidiyorlar, aynı odadan kızı yaşındaki bir başka kadın çıkıyor.

Bu kadarla kalmıyor, o kadının da Uşak Belediyesi CHP’ye geçtiğinden bu tarafa aynı belediyede çalışıyor gösterildiği, yıllardır hiç işe gitmediği, iki yıldır sadece hesabına maaş yatırıldığı tespit ediliyor.

Daha fenası…

Bu skandallar karşısında CHP’liler ne yapıyor?

Tıpkı Görele’de kadın çalışanın kızına yazan belediye başkanlarına, Antalya’da sevgilisini milyonluk hediyelere boğan belediye başkanlarına, o belediye başkanından adaylığı karşılığında milyonlarca lira aldığı gündeme gelen genel başkanlarına, İstanbul’da yaptıkları 4 bin sayfalık iddianamede belgeleriyle ve şahit ifadeleriyle anlatılan belediye başkanlarına yaptıkları gibi, Uşak Belediye Başkanı’na da belediye önünde sözde ‘demokrasi’ nöbeti başlatarak sahip çıkıyorlar!

Hem de o belediye başkanının üzerine kayıtlı 34 araç, 114 taşınmaz çıktığı hâlde.

Makalelere sığdıramadığımız bunca rezillik, şunca skandal ortadayken partililer görmezden gelir, hatta bir de bunlara sahip çıkarsa…

Partiyi yönetenler de bunlardan aşağı kalmaz, ezkaza hesap sormaya kalksa “Sen önce kendine bak” dedirtecek işler yaparsa, bu iş nereye varır?

***

Haydi diyelim ki zamparalıkları bizi ilgilendirmesin… Ya fütursuzca işledikleri yolsuzluklar, milletten zorla aldıkları rüşvet paraları…

CHP’liler istiyor ki bunlara da dokunulmasın!

Yeryüzünde kendini bu ayrıcalıkta görme sapkınlığı, “Her isteğimizi yapalım, kimse bana dokunmasın” kafası bir tek Yahudilerde, siyonistlerde var.

Onların da sebep oldukları ortada.

Peki, bu CHP kafası Türkiye’yi nereye götürmeye çalışıyor?

