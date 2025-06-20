2 bin yıllık... Dünyanın en zor yapbozu! Arkeologlar: Şimdiye kadar bulduğumuz en büyüğü!

Arkeologlar, Londra'da lüks bir Roma villasını süsleyen freskleri ortaya çıkarmak için 2 bin yıllık duvar sıvası üzerinde çalıştı. Binlerce parçayı bir araya getiren Londra Arkeoloji Müzesi ekibi 4 yıldır uğraştıkları tarihi duvar için "dünyanın en zor yapbozu" dedi.

2021 yılında Londra merkezde keşfedilen olan bir arkeolojik alanda özel bir binaya ait sıva parçaları bulundu.

Duvarda yer alan freskler binanın en az 20 duvarına aitti. Müzik aletleri, kuşlar, çiçekler ve meyvelerle ilgili güzel boyanmış detaylar içeriyordu.

Bu arkeologlar için devasa bir yapbozdu ve yeniden inşa etmek gerekiyordu.

“Roma Londra'sının Beverly Hills'i” olarak tabir edilen Roma duvarını bir araya getirmek için 4 yıl boyunca çalıştılar.

Yaklaşık 5 metreye 3 metre boyutlarındaki fresklerin en büyüğü, mermeri taklit etmek için boya lekeleriyle noktalı soluk pembe bir alt bölüme sahiptir. Üstte ise yumuşak yeşil bordürlü zengin sarı paneller yer alıyor.

Duvar resimleri şamdanlar, lir adı verilen telli çalgılar, beyaz turnalar ve narin bir papatya ile süslenmiş.

Ayrıca bir üzüm salkımı gibi görünen bir şey de var, ancak arkeobotanikçiler bunun yerel olarak yetişen bir bitki olduğuna inanıyor: ökse otu.

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"ŞİMDİYE KADAR BULDUĞUMUZ EN BÜYÜK ROMA DUVAR SIVASI"

Londra Arkeoloji Müzesi (The Museum of London Archaeology - Mola) ekibi, parçaları eledikçe hayati önem taşıyan parçanın bulunacağını umuyor.

Ekip her bir parçayı bir araya getirmek için titizlikle inceleyerek aylarca uğraştı.

BBC'ye konuşan Ekip üyesi Han Li, “Bu, Roma dönemi Londra'sında şimdiye kadar bulduğumuz en büyük Roma duvar sıvası ve resim koleksiyonlarından biri, hatta en büyüğü” dedi.

Duvar için “dünyanın en zor yapbozu” diyen Han Li, 4 yıldır harcadıkları arkeolojik mesai hakkında şunları söyledi:

"Bu aslında benim için oldukça ilginç, çünkü Romalı ressamların klasik bir fikri aldıklarını ve buna kendi Kuzey Batı Avrupalı ya da yerel yorumlarını kattıklarını görüyorsunuz. Bence bu muhteşem bir şey. Çok dikkatli olmak zorundasınız çünkü alçı zarar görmeye başlayıp dökülmeden önce parçaları yalnızca birkaç kez bir araya getirebilirsiniz. Bu yüzden parçaları birleştirmeden önce bunun uygun parça olduğundan emin olmanız gerekiyor. Roma Londra'sına geldiler, burada bir inşaat patlaması vardı, birçok ev ve boyanması gereken birçok bina yükseliyordu. Ve esasen büyük iş komisyonları alarak dolaştılar. Onların eserlerinin 2.000 yıl sonra tekrar karşımıza çıktığını hayal etmek inanılmaz.”

Bir parçanın üzerinde Latince “bunu yaptı” anlamına gelen Fecit kelimesi yer alıyor - ancak ismin olması gereken parça kayıp.

ROMA DÖNEMİNDE LONDRA

Romalılar Londra'yı MS 43 yılında kurdular ve villa kısa bir süre sonra, yeni şehrin hızla büyüdüğü birinci veya ikinci yüzyıla tarihlenerek inşa edildi.

Alçı duvar, Thames Nehri'nin hemen güneyindeki Southwark'ta bulundu. Yeni bir yapılaşmaya hazırlık amacıyla kazılan alanda çarpıcı bir mozaik ve Roma mezarlığı da ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar bu görkemli yapının varlıklı bir aileye ev sahipliği yapmış olabileceğini ya da Londinium'dan geçen zengin gezginler için bir otel olabileceğini düşünüyor.

Freskleri Britanya ve Avrupa'da bulunan diğer fresklerle karşılaştıran arkeologlar, bunların Roma İmparatorluğu'nu dolaşan bir grup yetenekli ressam tarafından yapıldığına inanıyor.

Ancak sanatçıların kesin kimlikleri, isimlerini taşıyan kayıp parça bulunana kadar belirsizliğini koruyacak.

Roma Londra'sının merkezinin dışında kalan bu konum, şehrin nasıl yayıldığı hakkında da daha fazla bilgi veriyor.

Mola ekibinden Andrew Henderson-Schwartz şunları söylüyor:

“Roma döneminin oldukça erken dönemlerinde gelişen, hareketli bir yerleşim vardı ve burası neredeyse bir tür zengin banliyö - Roma Londra'sının Beverly Hills'i.

Bu da Romalıların Londra'ya bağlılıklarını gösteriyor. Londra'ya yatırım yapıyorlar ve burayı yerleşilecek, kalınacak bir yer olarak görüyorlar. Burası sadece bir tür taşra karakolu değil."