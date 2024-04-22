4200 yıllık "zombi mezarı" bulundu!

4 bin yıldır kapalı olan gizemli çukura giren arkeologlar hayatının şokunu yaşadı! Arkalarına bakmadan kaçtılar

4 bin yıldır kapalı olan gizemli çukura giren arkeologlar hayatının şokunu yaşadı! Arkalarına bakmadan kaçtılar

Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyaleti Anıtları Koruma ve Arkeoloji Dairesi arkeologları Oppin şehri yakınlarında yaptıkları kazılarda bir "zombi mezarı" ortaya çıkardılar. Mezarın 4200 yıllık olduğu tespit edildi.

Saksonya-Anhalt üzerinden geçen 150 km. uzunluğundaki bir kazı alanı 2025 yılına kadar arkeolojik olarak incelemeye alındı. Yaklaşık 4.200 yıl öncesine, Bronz Çağı'na tarihlenen alanda 40 ila 60 yaşları arasında ölmüş bir erkeğe ait kalıntılara rastlandı.

Araştırmacılara göre, adamın alt yarısının üzerine büyük bir taş blok bırakılmış. Bu bloğun kişinin bir hortlak, zombi olarak dirilmesini önlemek için yerleştirildiği düşünülüyor.

Proje Sorumlusu Susanne Friederich, "O devirlerde bile insanların zombilerden korktuğunu biliyoruz. O zamanlar insanlar ölülerin bazen kendilerini mezarlarından kurtarmaya çalıştıklarına inanıyorlardı." dedi.

Zombi, hortlak, Eski İrlanda Kelt ve İskandinav mitolojisi ve birçok Avrupa etnik grubunun sözlü gelenekleri de dahil olmak üzere çeşitli kültürlerde bulunuyor.

Ortaçağda, zombi durumuna maruz kalanlar "intihar kurbanları, cadılar, kötü niyetli bir ruh tarafından ele geçirilmiş cesetler veya vampir saldırısının kurbanları" olarak görülüyor.

İskandinav döneminde kullanılan "aptrgǫngur" kelimesi yeniden yürüyen(ler) anlamına geliyor, mağaralarda ve mezar höyüklerinde bulunuyor.