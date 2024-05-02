Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Enkazın altından tarih çıktı!

Enkazın altından tarih çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Enkazın altından tarih çıktı!

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası İlçe Müftülüğüne ait eski kuran kursunun sıvaları dökülünce, Osmanlı dönemine ait yapı ortaya çıktı. Çeşme olduğu zannedilen yerin aslında Kuran kursu girişi olduğu öğrenildi.

Tokat’ın Sulusaray ilçesi büyüklükleri 4,7 ile 5,6 arasında art arda depremlerle 18 Nisan tarihinde sallandı. Sarsıntı nedeniyle bazı binalar hasar görürken, tarihi bir yapıyı deprem gün yüzüne çıkardı.

İlçe Müftülüğüne ait eski Kur'an-ı Kerim kursunun sıvaları depremle dökülünce tarihi giriş ortaya çıktı. Çeşme olarak bilinen yerin aslında kurs girişi olduğu tespit edildi.

"RESTORASYONU BEKLİYORUZ"

Deprem sonrası ortaya çıkan yapının çeşme olmadığını söyleyen Buğdaylı köyü muhtarı Ahmet Demir, “18 Nisan’da köyümüzde yaşanan depremde açığa çıkan bu tarihi yapıya daha önce sahip çıkılmamış. Sanırım burası eski takvime göre 1313 tarihinde yapılmış. Burayı çeşme olarak paylaştılar ama burası çeşme değil binanın ana girişidir. Yol yükseldiği için ve bina yapıldığı için giriş arka taraftan verilmiş. O yüzden burası çeşme görüntüsünü almış. Burası Kur’an kursunun ana girişidir. İnşallah yetkililerimiz buraya sahip çıkarak restore edecekler” dedi.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meclis'te anayasa mesaisi! Numan Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BBC'den İngiliz sömürgesi haberi! Yağmalanan Asante altınlarının hikayesi - Kültür - SanatSevinçleri kursaklarında kalabilir!Paul Auster hayatını kaybetti - Kültür - SanatPaul Auster hayatını kaybetti‘Elektriklenme’ serüvenimizin renkli mazisi! Silahtar Ağa’nın arşivi dijitalleşiyor - Kültür - Sanat‘Elektriklenme’ serüvenimizin renkli mazisi! Silahtar Ağa’nın arşivi dijitalleşiyorSanat oyuna geldi! Beyoğlu’nda sıra dışı sergi - Kültür - SanatSanat oyuna geldi! Beyoğlu’nda sıra dışı sergiÜsküdar'da büyük sempozyum, Osmanlı idaresi masaya yatırılacak - Kültür - SanatÜsküdar'da büyük sempozyum, Osmanlı idaresi masaya yatırılacakTürk halısı sanatın merkezine oturacak! ICOC ile antika halılar İstanbul’da sergilenecek - Kültür - SanatTürk halısı sanatın merkezine oturacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...