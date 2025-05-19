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Görevimiz sinemalar! Tom Cruıse salonları kurtarabilecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Görevimiz sinemalar! Tom Cruıse salonları kurtarabilecek mi?
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sinema salonları, son zamanlarda seyirci sayısındaki büyük düşüşle sarsılıyor. Mayıs ayı başında haftalık seyirci sayısı, 284 bine kadar düştü.

MURAT ÖZTEKİN - Ancak önümüzdeki haftalarda bu derde çare olabilecek filmlerin vizyona girmesi planlanıyor.

Tom Cruise da bu defa hem dünyayı hem de sinema salonlarını kurtarmaya geliyor! Meşhur aktörün yıllardır başrolünde yer aldığı “Görevimiz Tehlike” olarak bilinen serinin sekizinci halkası “Mission: Impossible-Son Hesaplaşma”, 23 Mayıs’ta Türkiye’deki seyirciyle buluşacak. 2022 yılında gösterilmesi planlanan ama pandemi sebebiyle vizyon tarihi devamlı tehir edilen filmin, sinema salonlarına hareket katabileceği düşünülüyor. C. McQuarrie’nin yönettiği eserde; 62 yaşındaki Cruise’un canlandırdığı Ethan Hunt dünyayı yapay zekâya karşı koruyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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