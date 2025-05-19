Görevimiz sinemalar! Tom Cruıse salonları kurtarabilecek mi?

Türkiye’de sinema salonları, son zamanlarda seyirci sayısındaki büyük düşüşle sarsılıyor. Mayıs ayı başında haftalık seyirci sayısı, 284 bine kadar düştü.

MURAT ÖZTEKİN - Ancak önümüzdeki haftalarda bu derde çare olabilecek filmlerin vizyona girmesi planlanıyor.

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Tom Cruise da bu defa hem dünyayı hem de sinema salonlarını kurtarmaya geliyor! Meşhur aktörün yıllardır başrolünde yer aldığı “Görevimiz Tehlike” olarak bilinen serinin sekizinci halkası “Mission: Impossible-Son Hesaplaşma”, 23 Mayıs’ta Türkiye’deki seyirciyle buluşacak. 2022 yılında gösterilmesi planlanan ama pandemi sebebiyle vizyon tarihi devamlı tehir edilen filmin, sinema salonlarına hareket katabileceği düşünülüyor. C. McQuarrie’nin yönettiği eserde; 62 yaşındaki Cruise’un canlandırdığı Ethan Hunt dünyayı yapay zekâya karşı koruyor.