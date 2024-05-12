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Işık festivali şehrin çehresini değiştirdi! Bulgaristan'da gelenek haline geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Işık festivali şehrin çehresini değiştirdi! Bulgaristan&#039;da gelenek haline geldi

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bulgaristan'da gelenek haline gelen ve 9-12 Mayıs'ta düzenlenen ışık festivalinde Sofya'nın çehresi değişti. Bu yıl 20'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçı, üç boyutlu projeksiyonlar ve ışık enstalasyonları sundu.

 

Işık festivali şehrin çehresini değiştirdi! Bulgaristan'da gelenek haline geldi - 1. Resim

Hava muhalefetine rağmen şehir merkezine gelen on binlerce izleyici için simgesel binalar ve mekanlar, çeşitli renklerle ışıklandırıldı.
Tarihsel olgular, çevre koruma girişimleri, mitolojik karakterler ve masallardan esinlenen sanatçıların eserleri, İngilizce ve Bulgarca seslendirme ve müzik eşliğinde sunuldu.

Işık festivali şehrin çehresini değiştirdi! Bulgaristan'da gelenek haline geldi - 2. Resim

Festivalde, dijital sanatın ifade gücünü kullanan sanatçılar, eserleriyle ziyaretçilere "gezegenin korunması, kişisel seçimin gücü, kendini ifade etme özgürlüğü ve teknolojik gelişim" gibi temalarda mesajlar verdi.

Etkinlik kapsamında başkentin merkezinde ve yakın çevresinde 4,5 kilometre uzunluğunda bir parkurun 23 noktasında ışık gösterileri yapıldı.

Işık festivali şehrin çehresini değiştirdi! Bulgaristan'da gelenek haline geldi - 3. Resim

Çağdaş görsel işitsel sanatlar alanında yeni bilgiler edinilmesi amacıyla ücretsiz eğitim oturumları da düzenlendi.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, Sofya'daki LUNAR Işık Festivali'nin, dünyanın önde gelen ışık festivallerinden "Festival of Lights International" işbirliğiyle düzenlendiği belirtildi.

Işık festivali şehrin çehresini değiştirdi! Bulgaristan'da gelenek haline geldi - 4. Resim

Şehrin gece simasını değiştiren festivalin, Bulgaristan'daki Avrupa Parlamentosu Ofisi, Avrupa Komisyonu Bulgaristan Temsilciliği, Sofya Belediyesinin kurumsal desteği ve Bulgaristan Ulusal Kültür Fonu'nun mali desteğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Işık festivali şehrin çehresini değiştirdi! Bulgaristan'da gelenek haline geldi - 5. Resim

Katılımın ücretsiz olduğu festival, 2022 ve 2023'te de düzenlenmiş, bunlardan her birini 450 bini aşkın izleyici ziyaret etmiş ve 15 ülkeden 40'tan fazla sanatçı, akşamları şehre yeni bir görünüm kazandıran eserler ortaya koymuştu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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