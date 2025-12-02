Büyük İslam alimlerinden İsmail Hakkı Bursevî vefatının 300. yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde düzenlenen panelle yâd edildi.

Moderatörlüğünü İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın yaptığı etkinlikte IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Murat Özel söz aldı.

Açılışta konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İsmail Hakkı Bursevî’nin yaşadığımız dünyanın karanlığında kutup yıldızı gibi yol gösteren bir şahsiyet olduğunu söyledi. Acar "İsmail Hakkı Bursevi eskilerin çift kanatlı dedikleri profilin temsilcisi bir zat. Hem aklî ilimlere vâkıf hem de manevî ilimler sahasının önemli isimleri arasında. Bu gibi isimleri tanımak, bıraktıkları manevî mirasa saygının bir gereğidir" dedi.

Kadim dünyada ilimlerin temelinde tasavvufun bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç da Bursevi'nin manevi yönünü anlattı.

Bursevi'yi "en velut Osmanlı müelliflerinden biri" diye tarif eden Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz "Ruhü’l-Beyân" tefsirinin de mühim bir eser olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Ahmet Murat Özel Bursevî’nin âlim, müfessir, seyyah ve şair kimliğiyle geniş bir külliyat bıraktığını ifade etti. "1600’lerin ortasında, İmparatorluğun duraklama devrinde dünyaya gelen Bursevi, Osmanlı’nın olgun bir meyvesidir" diyen Özel, Bursevî’nin şiirlerinde aşk ve irşat temalarının öne çıktığını, ayrıca şiirlerinde bulunan gündelik hayata dair malzemelerin biyografik açıdan önemli veriler sunduğunu belirtti.

