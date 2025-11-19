Kolezyum'a Türk dokunuşu! Roma'ya 'Deneyim Müzesi' kuracaklar
Türk şirketi DEM Müzecilik, Kolezyum’un iki bin yıllık tarihini ileri teknolojilerle günümüze taşıyacak yeni nesil müzeyi Roma’da hayata geçirerek dünya mirasını yenilikçi bir deneyimle buluşturuyor.
Kültür - Sanat
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kolezyum’un 2 bin yıllık tarihini anlatan yeni nesil bir müze, Türk şirketi DEM Müzecilik ve Avrupa'nın önde gelen bir tur operatörü şirketi ortaklığında Roma'da açılacak.
- Müzede ileri görsel ve işitsel teknolojilerle Kolezyum’un hikayeleri anlatılacak.
- DEM Müzecilik, benzer projelerle Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve Efes Deneyim Müzesi’ni açmış.
MURAT ÖZTEKİN - UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İtalya’daki Kolezyum’un iki bin yıllık tarihi ve hikâyeleri, açılacak yeni nesil müze ile dünyaya anlatılacak
İleri görsel ve işitsel teknolojilerle maziyi günümüze taşıyacak müze, Türk şirketi DEM Müzecilik ve Avrupa’nın önde gelen bir tur operatörü şirketi iş birliği ile Roma’da hayata geçirilecek.
DEM Müzecilik, daha evvel Sultanahmet’te açılan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve İzmir’de kurulan Efes Deneyim Müzesi ile kamuoyunda adını duyurmuştu.
