Merhum İsmail Yağcı adına TGRT'ye 'Yılın Tarih ve Kültür Programı' ödülü! Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 8. Anadolu Medya Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Yılın Tarih ve Kültür Programı ödülü "Tarihin Belgeseli" programıyla merhum yazarımız İsmail Yağcı adına TGRT'ye verildi. Programda en iyi dijital platform ödülü, kısa sürede 4 milyon üye sayısını aşan TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin oldu.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Türkiye Basın Konfederasyonu çalışmalarına başladıklarını, uluslararası düzeyde büyük bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilerleyeceklerini söyledi.

Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarlıklarını sunan Burhan, "22 yıllık iktidarınız boyunca ulaşımdan sağlığa, tarımdan milli savunmaya kadar binlerce büyük projeye imza attınız. Ancak bize göre en önemli projeniz, Anadolu insanına özgüven vermenizdir." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye'de yayın yapan yabancı medya kuruluşlarının amacının sadece medyada çoğulculuğu sağlamak olmadığına işaret eden Burhan, "Elbette çok sesli medya olmalıdır ancak bu yabancı medya kuruluşlarının bir amacı da ülkemizde kaos oluşturmaktır. Ayrıca kültürel erozyonu destekleyen bir strateji izliyorlar." dedi.

Burhan, bazı ulusal kanallardaki kadın ve aile programlarına dikkati çekerek, "Kadın ve aile programları tam bir felaket. Bu programları izleyenler aileden soğuyorlar. Bu çarpık ilişkileri göz önüne sermenin kime ne faydası var? Bu yayınlar konusunda gerekli düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YILIN TARİH VE KÜLTÜR PROGRAMI ÖDÜLÜ TGRT'YE

Programda konuşmaların ardından medya mensuplarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

"Yılın Tarih ve Kültür Programı" kategorisinde 'Tarihin Belgeseli' programıyla merhum İsmail Yağcı adına TGRT'ye verildi.

Uzun yıllar TGRT FM program yapımcılığı ve TGRT huzur televizyonu program yapımcılığını yapan İsmail Yağcı, 1994'den beri Türkiye Gazetesi'nde "Çınaraltı" başlığıyla haftalık köşe yazıları yazıyordu.

TGRT'de yayınlanan 'Tarihin Belgeseli" programıyla ülkemizin kültür coğrafyasını tarayan Yağcı, manevi değerleri seyirciyle buluşturuyor, tarihi eserlere mercek tutuyor, sanat çalışmalarına dikkat çekiyordu.

27 Ağustos 2023 tarihinde vefat eden İsmail Yağcı adına ödülü TGRT FM Yayın Müdürü Bahattin Apak aldı.

ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ

Diğer ödül kategorileri ve kazananların isimleri şöyle:

Yılın Yerel Haftalık Gazetesi: Pusula Gazetesi- Hüseyin Kutgün- Yalova

Yılın Yerel IP Televizyonu: Muğla Türk TV- Serap Özdemir

Yılın İnternet Medyası: "Yerel Van Haber- Erhan Uğurlu ve Ege'den Son Söz- Fatih Yapar

Yılın İnternet Medya Yöneticisi: Şerife Türkeş- medyahabersitesi.com

Yılın Yerel Haber Sitesi: Haber Dairesi- Mustafa Tatlısu

"Ulusal Medya" kategorisinde ödüle layık görülenler ise şu şekilde sıralandı:

Yılın Kültür Sanat Programı: Esra Gezginci- Esrarengiz İstanbul- NTV

Yılın Televizyon Yorumcusu: Zafer Şahin-CNN Türk

Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Hakan Coşkun- Hürriyet Gazetesi

Yılın Onur Ödülü: Yavuz Donat- Sabah gazetesi

Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Deniz Gürel- TV100

Yılın Ankara Temsilcisi: Fevzi Çakır- Habertürk

Yılın Sosyal İçerikli Programı: Diyanete Soralım-Furkan Aktepe- Diyanet TV

Yılın Farkındalık Programı: Ülkenin Çocukları- Şermin Dural- Ülke TV

Yılın Yayınevi: Ketebe Yayınları- Furkan Çalışkan- Albayrak Medya Grubu

Yılın Medya Grubu Yöneticisi: Murat Çiçek - TürkMedya

Yılın Gazete Eki: Hürriyet Ankara Eki- Murat Yılmaz

Yılın Sabah Programı: Manşetlerin Dili-Murat Alan-Akit TV

Yılın Televizyon Yöneticisi: Taha Dağlı-Haber Global

Yılın Dijital Platformu: Tabii-TRT

Yılın Anadolu Vefa Ödülü: Merhum Mehmet Barlas-gazeteci-yazar- Sabah Gazetesi

Yılın Dijital İçerik Üretecisi Ödülü: Adem Metan

Yılın Emek Verenleri Ödülü: Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel.