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Rusya Büyükelçisi tanıttı! Ben Vladimir Putin kitabı yayında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rusya Büyükelçisi tanıttı! Ben Vladimir Putin kitabı yayında

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarının yer aldığı ‘Ben Vladimir Putin’ adlı kitabın tanıtıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in farklı zamanlarda yaptığı ve kaleme aldığı Türkçe’ye çevrilen konuşmalarını ve makalelerini içeren ‘Ben Vladimir Putin’ kitabının tanıtımı yapıldı.

Rus Evi’nde düzenlenen tanıtım programına Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei Erkhov ve davetliler katıldı.

Kitabın hazırlanmasında yer aldığı için gurur duyduğunu belirten Büyükelçi Erkhov, kitabın içeriğinde Putin’in hayatının aşama aşama ilerleyerek nasıl politikacı olduğunu ve düşünce yapısına yer verildiğini söyledi.

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Dünyanın zor zamanlardan geçtiğine değinen Büyükelçi Erkhov, devletler arası sistemlerin yıkıldığını, uluslararası hukuk prensiplerinin bozulduğunu ve bu şartlarda toplumların birbirlerini tanımasının önemli olduğunu kaydetti.

Rus elçisi tanıttı! Ben Vladimir Putin - 1. Resim

"PUTİN'İN DÜŞÜNCESİ NEYSE NÜFUSUN YÜZDE 80'İ DE ÖYLE DÜŞÜNÜYOR"

Büyükelçi Erkhov, kitabın Rus halkının büyük çoğunluğunun fikirlerini yansıttığını belirterek, “Toplumlarımızı yansıtan kitaplar halklarımızı temsil eden liderlerimizin yazdığı kitaplardan oluşuyor. Vladimir Putin’in düşüncesi neyse nüfusun yüzde 80’i de öyle düşünüyordur. Çünkü onlar son seçimde Putin’e oy verdiler” ifadelerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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