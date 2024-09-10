Sakarya'da Filistin'e sanatla destek
Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sakarya Serdivan Belediyesi, sanatseverlere "Filistin Günlüğü" sergisi ile Filistin'deki hayatın zorluklarını gözler önüne serecek.
12 Eylül 2024 Perşembe günü Sakarya Serdivan'da önemli bir sergiye imza atılıyor.
Saat 14.00'te açılacak olan "Filistin Günlüğü" sergisi, karikatürist Osman Suroğlu'nun çizimleriyle Filistin'deki hayatın zorluklarını gözler önüne seriyor.
Suroğlu'nun farklı tekniklerle oluşturduğu 50 özel karikatürün yer alacağı sergide, Filistin halkının günlük hayatı, karşılaştıkları zorluklar ve umutları sanatın diliyle ifade ediliyor.
Sergi ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı