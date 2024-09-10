Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Sakarya'da Filistin'e sanatla destek

Sakarya'da Filistin'e sanatla destek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da Filistin&#039;e sanatla destek
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya Serdivan Belediyesi, sanatseverlere "Filistin Günlüğü" sergisi ile Filistin'deki hayatın zorluklarını gözler önüne serecek.

12 Eylül 2024 Perşembe günü Sakarya Serdivan'da önemli bir sergiye imza atılıyor.

Saat 14.00'te açılacak olan "Filistin Günlüğü" sergisi, karikatürist Osman Suroğlu'nun çizimleriyle Filistin'deki hayatın zorluklarını gözler önüne seriyor.

Suroğlu'nun farklı tekniklerle oluşturduğu 50 özel karikatürün yer alacağı sergide, Filistin halkının günlük hayatı, karşılaştıkları zorluklar ve umutları sanatın diliyle ifade ediliyor.

Sergi ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Selena'nın ünlü oyuncusu Cansu Demirci evlendi! İşte düğünden kareler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ardahan'ın gizemli mağaraları keşfediliyor - Kültür - SanatGizemli mağaralar için harekete geçildi9 bin yıllık höyükte Hitit surlarına ulaştılar - Kültür - Sanat9 bin yıllık höyükte Hitit surlarına ulaştılarAfyon'da Selçuklu yapısı Kırık Minare tek başına zamana meydan okuyor - Kültür - SanatAsırlardır tek başına zamana meydan okuyorBakan Ersoy 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Andriake kazılarında özel cam levhalar bulundu - Kültür - SanatBakan 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştıBüyük Selçuklu eseri Van Ulu Cami minaresi yıkıldı - Kültür - SanatTarihi Ulu Cami'nin minaresi yıkıldıAltın Aslan'a Gazze damgası! Yahudi yönetmen ödülünü Filistinlilere adadı - Kültür - SanatYahudi yönetmen ödülünü Filistinlilere adadı
Sonraki Haber Yükleniyor...