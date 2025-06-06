Sinemada bu hafta | Bu da Ana Yaga! John Wick dünyasına dişi kahraman geldi!

Popüler “John Wick” serisine bu defa kadın karakterli bir film ilave oldu! “Ballerina” adlı eserde Keanu Reeves’li Baba Yaga arka planda kalırken Ana de Armas’ın canlandırdığı Eve, feminist öfke saçıyor!

MURAT ÖZTEKİN - “John Wick”, Uzak Doğu filmlerinden yoğun “ilhamlar” barındırsa da sinemada aksiyonun çıtasını başka bir noktaya taşıyan seri oldu. 2014 yılında beyazperdeye gelen ilk eser, “estetik şiddetiyle” öne çıktı ve sonraki üç devam filmiyle seri giderek popülerleşti.

İlgili Haber Salon sayısı arttı seyirci geri dönmedi! Sinemada içerik problemi var

Malum son halkada Baba Yaga şüpheli şekilde toprağa verildi; bu yüzden merak edilen beşinci film, soru işaretleri barındırıyor. Ancak ondan daha evvel John Wick evrenine ilk kadın kahramanlı “spin-off” denilen yan film geliyor!

“Ballerina” adlı bu eserde Keanu Reeves’in canlandırdığı Baba Yaga lakaplı John Wick karakteri kenara çekiliyor; Ana de Armas’ın Eve karakteri ise intikam dolu bir mücadeleye girişiyor. Sinemadaki feminist güncellemenin bir mahsulü olarak değerlendirilebilecek eserin yönetmenliğini Len Wiseman üstlenirken; Ian McShane, Anjelica Huston ve Gabriel Byrne gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

İlgili Haber Sinema ve tiyatronun 5 yıllık karnesi! Seyirci sayıları 150 milyonu geçti

MİNİK KIZIN İNTİKAM ATEŞİ

Karanlık suç örgütleriyle dolu John Wick’in üçüncü ve dördüncü filmleri arasında geçen hikâye; bir baskın sahnesiyle açılıyor. Eve adlı minik kız, ihanetle suçlanan babasının çıkan çatışmadan sonra ölümünü seyrediyor. Daha sonra Eve, bale okulu görünümlü büyük bir kiralık katil mektebi olan Ruska Roma’ya emanet ediliyor.

İlgili Haber Beklentiler boşa çıktı! Sinemaları Tom Cruise da canlandıramadı

Derken 12 sene sonrasına gidiyoruz. Yüreği devamlı kanayan Eve, ayakları da kanayana kadar bale yapıp dahası dövüşmenin ve adam öldürmenin bütün hilelerini öğreniyor! Nihayetinde bir “Kikimora” olarak yetişen genç kadın, büyük paralar karşılığında kanlı hadiselerin içerisinde yer almaya başlıyor. Eve, bir mücadele esnasında ise babasını öldüren adamların kollarında gördüğü işaretle yıllar sonra tekrar karşılaşıyor. İntikam ateşiyle dolu olan genç kadın, içinde bulunduğu teşkilatın emirlerini dinlemeyerek babasını öldüren adamların izini sürmeye başlıyor. Ancak peşine düştüğü grubun, kült bir yapı olduğunu anlıyor. Buna rağmen içinde John Wick’in de olduğu Orta Avrupa’ya uzanan süratli ve tehlikeli bir serüvenin parçası oluyor…

SOSYAL SORUMLULUK!

Meşhur serilerine feminist saiklerle ilaveler yapmak, tıpkı bankaların “sosyal sorumluluk” reklamları gibi Hollywood’da bir trend! Mesela “Ocean’s 8”de bu yapıldı. Dahası James Bond gibi karakterlerin, yerini bir kadına devretmesi konuşuldu. “John Wick” serisine de benzer sebeplerle bir “Ballerina” spin-off’u gelmiş görünüyor.

Eve karakteri ise bazı taraflarıyla John Wick’ten farklılaşıyor; en başta köpeği değil, ölen babası için yoğun intikam hislerine gark olmuş biri olarak karşımıza çıkıyor. Daha acemi ve nispeten daha “insancıl” hâli var; adamları acımasızca öldürürken çocukları kayırıyor! Eve’in bir kadın karakter olarak yapacaklarına ikna olmamız için ise zorlu eğitim süreci bize detaylıca gösteriliyor; hatta bir yerde “güç önemli değil” deniliyor!

BOL KANLI VE AKSİYONLU

Eserde bu defa bol izahlı ve daha net bir hikâye seyrediyoruz. Fakat diğer John Wick filmleri kadar aksiyonlu ve çok kanlı bir eser ortaya çıkıyor. El bombaları patlıyor, alev silahları ortalığı yakıyor ve beyinler havaya uçup bağırsaklar etrafa saçılıyor!

Ancak hikâye anlatımında yer yer bir dağınıklık ve sathilik kendini gösteriyor.

Yine neonlarla süslü karanlık sinematografinin öne çıktığı filmde; bazen karın ve buzun görsel gücünden de istifade ediliyor. Küba kökenli aktris Ana de Armas da durumu kurtaran bir oyunculuk sergiliyor.

VAZGEÇİLMEZ BABA YAGA

Öte yandan eserde ön plana Eve konmasına rağmen John Wick’ten de tamamen vazgeçilemiyor. Ancak bir figüran gibi arka planda kalan Baba Yaga, hikâyeye çok az tesir ediyor! Bu kararsızlık hâli ise filmin eksi hanesine yazılıyor.

Ez cümle “Balerina” birtakım eksiklikleri ve kadın karakteri üzerinden geliştirilen ideolojik göndermelerine rağmen, serinin hayranlarının beklentilerini nispeten yerine getiriyor.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

“Aşkın Yüzü”

“Siccin 8”

“Elli’nin Canavar Takımı”

“Restart”

“Hep Yek: Loto”