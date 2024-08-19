Ücretli olduğu açıklanmıştı! Kariye Camii hangi günler kapalı? Ziyaret günleri ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kariye Camii için yeni bir açıklama yaptı. 21 Ağustos 2020 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen Kariye Cami hangi günler ziyarete açık? Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı nedir? İşte detaylar...

1948 yılında, ABD'li uzmanlar, mozaik ve freskler için kapsamlı bir restorasyon çalışması yapmıştı. Mozaik ve frekslerin üstünü kaplayacak şekilde yapılmış sıvalar kaldırılmış ve bu çalışmalar 10 yıl sürmüştü.

21 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’da bulunan Kariye Camii, içerisinde bulunan fresklerin ibadet hazırlıkları kapsamında kapatılmasıyla gündeme gelmişti.

KARİYE CAMİİ NE ZAMAN İBADETE AÇIK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Kariye Camii yalnızca cuma günleri ibadete açık olacak.

Müdürlüğün açıklaması şu şekilde:

“Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek.”

KORUMA AMAÇLI ZİYARETÇİ YÖNETİM PLANI NEDİR?

Türkiye'de bulunan kültürel varlıkları korumak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uygulamış olduğu sisteme verilen isimdir.

Buna göre, kültürel varlıkları ziyaret edebilecek kişilerin sayısı belirlenir ve günlük bir kota koyulur. Ayrıca bazı günler kültürel varlıklar ziyarete kapatılarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilir.

KARİYE CAMİİ ZİYARET GÜNLERİ NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Kariye Camisi için yeni karar alındı. Kariye Camisi artık yalnızca cuma ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak.

KARİYE CAMİİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs’ta bir kısmı tekrar ibadete açılan Kariye Camii’nde 19 Ağustos itibarıyla ziyaretçi yönetim planına geçiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek.

KARİYE CAMİİ NEREDE?

Kariye Camii, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için ulaşımı kolay ve sıkça tercih edilen bir camidir. Kariye Camii, İstanbul'un Edirnekapı semtinde yer almaktadır.

KARİYE CAMİİ ULAŞIM KOLAY MI? EDİRNEKAPI'DAN NASIL GİDİLİR?

Anadolu Yakası'ndan gelenler için:

Yerli ve yabancı ziyaretçiler Eminönü'nde bulunan 31E, 32, 336E, 36KE ve 37E numaralı otobüsleri kullanarak Edirnekapı durağına ulaşabilirler. 5-10 dakikalık bir yürüyüşün ardından Kariye Camii'ne kolaylıkla ulaşılabilir.

Avrupa Yakası'ndan gelenler için:

Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece veya Zeytinburnu bölgelerinden gelenler, herhangi bir metrobüs ile Edirnekapı durağında inebilirler. Metrobüsten indikten sonra üst geçidi kullanarak sağ tarafa yönelin ve yaklaşık 5 dakikalık bir yürüyüşle Kariye Camii'ne varabilirsiniz.

Ayrıca, bu bölgeye birçok farklı minibüs ve otobüs seferiyle de ulaşmak mümkündür.