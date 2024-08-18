Uzmanlar İstanbul için sordu: Riskli 400 bina için ne bekliyorsunuz?

Doç. Dr. İhsan Karagöz “İstanbul’da şu anda 400 tane kendiliğinden yıkılacak bina var. Büyükşehir, ilçe belediyeleri nerede?” derken Prof. Dr. Ayfer Erken ise “Şehirde 1999 depremi öncesi yapılmış bütün binalar dönüşüme girmeli” diye konuştu.

17 Ağustos Gölcük depreminin 25’inci yıl dönümünde inşaat mühendisi Doç. Dr. İhsan Karagöz “Türkiye’de ‘Yapı Denetim Sistemi’ de çok sıkı denetlenmeli” çağrısı yaparken geoteknik mühendisi Prof. Dr. Ayfer Erken de 99 depremini geçiren bütün binaların kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de 17 Ağustos depreminden sonra Yapı Denetim Sistemi getirildiğini belirten Karagöz “Ancak burada eksik ve aksayan yönler maalesef çok fazla. Bunun mutlaka elden geçirilmesi lazım. Esasen denetleyenlerin de denetlenmesi gerekiyor” dedi. Karagöz şöyle konuştu: Bina yapılıyor, üstünden yıllar geçiyor hiçbir denetim yapılmıyor. Bu süreçte ne olmuş? Yapının kolonu mu kesilmiş, duvarları mı yıkılmış, ekler mi yapılmış? Yapı denetim firmalarının sahipleri mimar ya da mühendis mi değil mi? Bunlara çok dikkat edilmeli.

İstanbul’da şu anda deprem olmasa bile kendiliğinden yıkılacak 400 bina olduğunu belirten Karagöz “Büyükşehir, ilçe belediyeleri nerede? İstanbul ve bazı şehirlerimiz o kadar büyüyor ki mimari planlama, şehir planlaması yok. İstatistiklere göre İstanbul’da 1 milyon 200 bin bina var. Bunların 800 bini 17 Ağustos depremi öncesi yapılmış. Kötü betonla, düz demirle yapılmış. Denetim yok, deniz kumu kullanılmış. Zemin etüdü yapılmamış. Bunların kentsel dönüşüme girmesi lazım” ifadesini kullandı. İstanbul’da yapı stokunun “yaşlı” olduğunu belirten Prof. Dr. Ayfer Erken de “Bu binaların, yaşlı insanlar gibi sağına soluna bakmak gerekiyor. Korozyona uğramış olabilir. Bir kere bunlar yeni yönetmeliklere uygun değil. Kalitesi, donatısı farklı. 1999 depremini geçiren bütün binaların, üzerinde herhangi bir çatlak olmasa bile kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor” dedi.