Muş Varto'da gece yarısı korkutan deprem!

Muş Varto'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri açıkladı.

Muş'un Varto ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Gece yarısı saat 00:13 civarında yaşanan depreme ilişkin AFAD ilk verileri açıkladı.

VARTO'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD'tan alınan son bilgilere göre Varto'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise Muş Varto'daki depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 5.9 kilometre olarak kaydetti.