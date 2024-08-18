Muş Varto'da gece yarısı korkutan deprem!
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Muş Varto'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri açıkladı.
Muş'un Varto ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Gece yarısı saat 00:13 civarında yaşanan depreme ilişkin AFAD ilk verileri açıkladı.
VARTO'DA KORKUTAN DEPREM
AFAD'tan alınan son bilgilere göre Varto'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ RASATHANESİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise Muş Varto'daki depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 5.9 kilometre olarak kaydetti.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem