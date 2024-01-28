Yazarlar endişeli! Elif Şafak ve Mine Kırıkkanat'ın intihal kavgası hakkında 122 yazar ortak çağrı metni yayınladı

Mine Kırıkkanat ve Elif Şafak arasında yaşanan intihal kavgasında, davanın Kırıkkanat’ın lehine neticelenmesiyle başlayan polemiklere 122 yazar ortak çağrı metniyle katıldı. Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli, Yekta Kopan, Gündüz Vassaf gibi tanınan isimlerin imzasının olduğu ortak çağrı metninde “Bizler, edebiyatçılar olarak bu linç kampanyasını hayret ve endişe ile izliyoruz" diyerek Şafak'ın linçlenmesine karşı çıkıldı.

Ünlü yazar Elif Şafak'ın 'Bit Palas' isimli kitabında yüzde 5 intihal yaptığı konusunda Mine Kırıkkanat lehine mahkeme kararı çıkmıştı. Şafak "Mine Kırıkkanat senelerdir benimle uğraşır" diyerek detaylı bir cevap verdi. Ayrıca tazminat davası da açacağını açıkladı.

Aralarında Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli, Yekta Kopan, Oya Baydar, Gündüz Vassaf gibi tanınmış isimlerin de olduğu 122 yazar tarafından konuya dair ortak bir çağrı metni yayınlandı.

“Edebiyatın temel değerlerine sadık kalalım" vurgusunun yapıldığı metne imza atan yazarlar, intihal konusundaki böyle tartışmalardan ve linç kampanyasından duydukları endişeyi dile getirdi.

"HAYRET VE ENDİŞE İLE İZLİYORUZ"

Artdog İstanbul'da yayınlanan haberdeki çağrı metninde, Elif Şafak'a destek verildiği görülüyor. Yayınlanan çağrı şöyle:

"Elif Şafak’ın Bit Palas adlı yapıtı hakkında Mine G. Kırıkkanat tarafından açılan intihal davasının birinci derece mahkemede karara bağlanması üzerine, bazı çevreler sosyal medyada Elif Şafak’ı hedef alan bir linç kampanyası başlattı. Paylaşımların içeriği ve üslubu, dertlerinin edebiyat olmadığını düşündürüyor. Bizler, edebiyatçılar olarak, bu linç kampanyasını hayret ve endişe ile izliyoruz.

Özensiz ve üstünkörü yargılara dayalı, fanatik taraftar zihniyetiyle belirlenen linç kültürünün, zaten son derece sınırlı fikir ve ifade özgürlüklerimiz üzerinde yeni bir baskı oluşturduğu kanaatindeyiz. Bunun ötesinde, edebiyatla ilgili konuların edebiyat dışı kıstaslarla ve yargılarla gündeme taşınmasının, özünde hepimizin yaratma özgürlüğünü hedef aldığını düşünüyoruz.

EDEBİYAT DIŞI ÖLÇÜLERLE KARARA BAĞLANMASINI DOĞRU BULMUYORUZ

Yazarlar arası bu tür ihtilaf ve davaların, edebiyatın değerleriyle bağdaşır ciddi ve serinkanlı bir yaklaşımla, uluslararası standartlarda etik ve hukuki süreçler temelinde incelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Edebiyatla ilgili tartışmaların, edebiyat dışı ölçütlerle karara bağlanmasını doğru bulmuyoruz. Hukuki sürecin devam eden aşamalarında, ihtilaf konusunun edebiyatçılardan oluşan bir bilirkişiler heyeti tarafından ele alınmasını ve karar aşamasında bu heyetin edebi ölçütlerle yapacağı değerlendirmenin temel alınmasını talep ediyoruz.

Davanın içeriğinden bağımsız olarak, bütün edebiyatçılara ve yazar dostlarımıza çağrımız şudur: Hiçbir edebiyatçının -iktidarın da sıklıkla kullandığı- bu tarz yöntemlerle linç edilmesine izin vermeyelim. Edebiyatın temel değerlerine sadık kalalım."

İMZA

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