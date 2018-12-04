Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan “Engelliler ile ilgili özel çaba sarf eden, özellikle onların eğitime erişilebilirliği noktasında kendi programını uyarlayan ve onlarla ilgilenenlere Engelli Dostu Ödülleri vereceğiz. Biz merhamet odaklı değil, hak odaklı yaklaşıyoruz ve engelli öğrencilerimizin de farklı programlarda yeteneklerini sergilemelerini, diplomanın kazanımlarını elde edebilmelerini istiyoruz” dedi. Tufan, geçen yıl 26 üniversiteye “bayrak” verildiğini dile getirerek bu yıl beklentilerinin en az 50 bayrak olduğunu ifade etti.