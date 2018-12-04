YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan “Engelliler ile ilgili özel çaba sarf eden, özellikle onların eğitime erişilebilirliği noktasında kendi programını uyarlayan ve onlarla ilgilenenlere Engelli Dostu Ödülleri vereceğiz. Biz merhamet odaklı değil, hak odaklı yaklaşıyoruz ve engelli öğrencilerimizin de farklı programlarda yeteneklerini sergilemelerini, diplomanın kazanımlarını elde edebilmelerini istiyoruz” dedi. Tufan, geçen yıl 26 üniversiteye “bayrak” verildiğini dile getirerek bu yıl beklentilerinin en az 50 bayrak olduğunu ifade etti.
Engelli dostları ödüllendirilecek
04.12.2018 - 06:41 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kampüslerinde engelli öğrencilerin eğitime tam, etkin ve eşit katılımını sağlayan, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan üniversiteleri “bayrak” ve “nişan” ile teşvik eden YÖK, engelli dostu akademisyen ve kişilere de ödül verecek.
Etiketler : Engelli dost,yök,
591697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/591697.aspx
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