CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın adının geçtiği soruşturmada dikkat çeken yeni bulgular dosyaya girdi. Daha önce Ağbaba’nın şoförüne gönderdiği öne sürülen “Para nerede?” WhatsApp mesajı ile Turgut Koç’un telefonunda bulunan döviz destelerinin yer aldığı görüntülü görüşme fotoğrafı soruşturma dosyasına yansımıştı. Son olarak iş insanı Koç, savcılık ifadesinde Ağbaba’nın kendisini Ankara’ya çağırarak “500 bin TL var mı?” diye sorduğunu öne sürdü.

Rüşvet iddialarında adı geçen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 16 Ocak 2024 tarihinde WhatsApp üzerinden "kara kutusu" olarak bilinen Turgut Koç ve özel şoförü Gökhan Cumali’ye "Para nerede?" diye mesaj attığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Desteler ortaya saçıldı! Veli Ağbaba dosyasında yeni perde

Koç’un telefonunda, o tarihten iki gün sonra gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulundu. Ekran görüntüsünde dolar ve avro destelerinin Turgut Koç’a gösterilmesi dikkat çekti. Bu kare, dosyadaki para trafiğine ilişkin bağlantıya dair önemli bir bulgu olarak kayıtlara geçti.

Desteler ortaya saçıldı! Veli Ağbaba dosyasında yeni perde

Ayrıca ikilinin 14 Nisan 2026’daki yazışmaları da deşifre edildi. Ağbaba’nın "Sorun varsa yaz bana" dediği, Koç’un da "Yok ağabey sorun, perşembe oradayım" şeklinde karşılık verdiği belirlendi. Bu mesajlarla ilgili dün yeniden ifade veren Turgut Koç, "Veli Ağbaba beni Ankara’ya çağırdı. '500 bin lira var mı?' diye sordu. Ben de kendisine bu parayı kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara’ya gidemedim. 16 Nisan’da da telefonda bir dakika konuştuk. Tekrar gelip gelmeyeceğimi sordu. Gidemeyeceğimi söyledim" şeklinde beyanda bulundu.

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